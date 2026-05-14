Capturan al presunto autor del crimen en Islas Malvinas de Neuquén: lo atraparon en su trabajo

Detienen al presunto autor del crimen en Islas Malvinas de Neuquén: lo atraparon en su trabajo

En una investigación que duró casi dos semanas, fue atrapado el hombre que habría sacado un cuchillo y asesinado a Nicolás Federico Cifuentes (29) en el barrio Islas Malvinas de Neuquén, el pasado 1 de mayo. El hecho conmocionó al populoso barrio que escuchó los gritos de la pareja de la víctima pidiendo ayuda aquella madrugada. El detenido, de 28 años, fue capturado en su trabajo gracias a un minucioso trabajo técnico de cámaras de seguridad. Esta tarde será imputado formalmente en la Ciudad Judicial.



Para lograr dar con el sospechoso, fueron clave las cámaras de seguridad. Como lo había comentado este diario, el crimen había quedaro registrado en dispositivos de filmación de la zona. «Fue un trabajo técnico minucioso de casi 30 cámaras, que logró identificar a la persona y hacer un seguimiento previo al ataque, y también posterior al mismo», detalló a Diario Río Negro el Jefe de la División Homicidios de la Policía de Neuquén, Juan Barroso.

En concreto, las imágenes permitieron la trazabilidad del hecho y además, localizar la vivienda del sospechoso quien alquila un departamento en el barrio Gregorio Álvarez. Esa vivienda, fue allanada hoy en búsqueda de elementos que permitan robustecer la formulación de cargo, que estará en manos de la nueva fiscal de Homicidios, Lorena Juárez. El caso había sido tomado en primera instancia por Andrés Azar quien fue designado en otro fuero en los últimos cambios del Ministerio Público Fiscal.

Estaba trabajando y no prestó resistencia

El sujeto investigado fue atrapado mientras realizaba su actividad laboral en un local gastronómico de calle Rivadavia. Para llegar a esa locación, la policía debió recrear el recorrido diario del hombre y propiciar las condiciones de su detención. Algo que se concretó el miércoles por la tarde.

«Tiene 28 años, no posee antecedentes penales y no prestó resistencia», describió Barroso quien fue cauteloso con la información del detenido, en la previa de la imputación.

Un crimen que enlutó el feriado

El hecho ocurrió durante las primeras horas del feriado por el Día del Trabajador en Antártida Argentina y Facundo Quiroga.

«Ocurrió en instancias en que una pareja llegaba a su domicilio, cuando pasaba un transeúnte por la calle y comenzó una gresca verbal«, había informado a este diario el director de delitos en la Policía de Neuquén, Sergio Llaytuqueo. Luego, el agresor sacó un cuchillo y lo asesinó delante de la mujer.

Nicolás Federico Cifuentes era padre y su pareja está embarazada. No tenía vínculos o relación con el homicida.