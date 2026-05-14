Avanzan con el asfalto de la avenida Mosconi en la zona de los puentes Neuquén – Cipolletti

La ampliación de la avenida Mosconi en los puentes «está lista para el asfalto» en la zona lindera a los puentes carreteros, dijo ayer el intendente Mariano Gaido. El domingo comenzarán con la carpeta de pavimento en el ingreso y luego la obra avanzará con la etapa del viaducto aéreo.

La obra del viaducto de ingreso, que tiene un plazo de ejecución de un año, fue adjudicado a la UTE Omega – Arco por unos 56.000 millones de pesos para los 600 metros del acceso a la ciudad. El municipio lo denomina tramo 4.

El tramo que comenzó en febrero, entre Linares y Gatica (2,2 kilómetros), está en ejecución por la UTE de RJ Ingeniería y CN Sapag SA, por unos 69.000 millones de pesos. En el proyecto de la comuna, figura como tramo 6

El tramo intermedio, el tramo 5, entre Linares y Gatica, se adjudicó por 47.545.416.319 a la UTE integrada por Servipet SA y Omega MLP SA UT. Este último tramo en ejecución, fue adjudicado a mediados de mayo, ya está firmado el contrato y la obra está en marcha con el inicio de los cerramientos, se informó desde la secretaría de Infraestructura de la municipalidad de Neuquén.

La Mosconi en la zona de acceso a los puentes carreteros está en etapa de asfaltar, adelantó Gaido (foto Cecilia Maletti)

El tramo lindero a los puentes, que arrancó en febrero, prevé un viaducto ya que por debajo, la ciudad se comunicará a través de sus cruces urbanos: desde Sapere al barrio Confluencia y los accesos y salida de la avenida Obrero Argentino.

Según detalló el secretario de Infraestructura, Alejandro Nicola, se priorizó la etapa directa de acceso para que en menos de un mes terminen los desvíos actuales en la zona de los puentes carreteros y luego se avanzará con el tramo que irá en altura en la zona de ingreso.

El ingreso por la avenida Mosconi «tendrá asfalto el domingo»

«El domingo estamos tirando el asfalto en el ingreso Neuquén – Cipolletti», adelantó el intendente Gaido quien destacó que el tramo adjudicado entre los dos sectores en obra (desde Leales a Linares) «va a tener que ir más rápido, hasta igualar las condiciones de obra de los demás sectores», apuró.

Reconoció que aunque los tres tramos fueron licitados y tienen contrato de obra por 360 días corridos «quiero que se cumplan los plazos anticipadamente. Trabajarán más rápido. Si cumplimos las normas que están establecidas y somos cuidadosos, no habrá cortes, más allá de los establecidos», dijo en referencia a que la circulación se mantendrá por los laterales, como ocurre actualmente con el frente de obra entre Linares y Gatica.

Según se informó desde el municipio, en el nuevo frente de obra, no habrán cortes y los accesos viales entre sur y norte de la vieja traza de la ruta 22 en obra, se mantendrán.

Consultado por el apuro, Gaido agregó que «es una obra que hemos priorizado con todo el presupuesto, con el compromiso de que este año la vamos a finalizar, porque somos a la neuquina. En septiembre (mes de aniversario de la ciudad), vamos a sorprender, porque venimos trabajando mañana, tarde y noche, con el esfuerzo de las empresas nuestras que así lo demuestran al país: vean cómo está esa ruta en Río Negro, hace 25 ó 30 años», sostuvo el intendente en referencia a la ampliación de la ruta 22 entre Cipolletti y Allen, con permanentes aplazos y sin finalizar.