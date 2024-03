Video: Pesca submarina, los secretos de bucear, atrapar peces con arpones y cuidar el ambiente

«El buzo se sumerge conteniendo la respiración con un arpón y a través del acecho, con diferentes técnicas encuentra su presa y selecciona que pez va a capturar. Se busca premiar al mejor pescador, no aquel que caza más, sino, a aquel que lo hace forma más selectiva a través de cupos y de tallas máximas«, dice Facundo Macchi y comienza a dibujar, de qué se trata el Campeonato Argentino de Pesca Submarina que se hará en Playas Doradas.

Según Facundo, la pesca submarina es la pesca más selectiva y más amigable con el medio ambiente. No tiene pesca accidental, el buceador que se mete a pescar captura la presa que quiere y no se producen pescas accidentales. No es contaminante porque todo lo que entra al agua, sale con ellos y a su vez es súper deportiva porque se realizan apneas.



Se utiliza un neopreno si hace frío o no se usa, se pueden llevar uno o dos arpones por pescador, se utiliza una boya que marca la posición del buceado, máscara, un snorkel, un par de aletas y en una bolsa se van metiendo los peces.

Con más de 40 inscriptos de distintos puntos del país y un espíritu federal, el destino turístico recibirá a la competencia por cuarta vez. Es una propuesta organizada por la agrupación “Pesca Submarina MDP” y acompañada por el Municipio de Sierra Grande, que se extenderá durante cuatro jornadas e incluirá una alternativa culinaria en la que se cocinarán las piezas capturadas para que residentes y turistas puedan deleitarse con productos frescos y locales.

Durante la competencia se deberá cumplir un reglamento establecido en el que se indica una talla mínima y una cantidad máxima de presas con el objetivo de priorizar la conservación y favorecer que los pescadores hagan la tarea de forma inteligente y no desmesurada.

Hay especies que están permitidas y otras que no, por ejemplo especies que están protegidas como tiburones, rayas, lenguados están prohibidas y el mero, los sargos o peces que se puede llegar a consumir, están permitidas.

Cabe destacar que Playas Doradas fue incluida en el calendario del Campeonato ya que conforma un sitio privilegiado para esta actividad debido a que allí el Golfo San Matías cuenta con condiciones de visibilidad muy buenas y un fondo marino muy propicio para la misma, a lo que se suma la mayor diversidad de peces de la región.

Cómo llegar a Playas Doradas

Ubicada sobre el extremo sudeste de la provincia y a poco más de 20 kilómetros de Sierra Grande, Playas Doradas conforma un entorno ideal en el que se puede realizar un sinfín de actividades recreativas o simplemente descansar, lo que lo convierte en uno de lugares elegidos por visitantes de todo el país, principalmente de la provincia y de la Patagonia.

A la oferta turística conformada por la gran diversidad de playas que convergen en este paraíso natural, también se le suman las caminatas guiadas al Parque Nacional Islote Lobos destinadas a sensibilizar sobre esta joya natural que posee un enorme potencial científico y turístico y cobija una importante diversidad de especies de aves marinas y costeras.

Además, aquellos que busquen una propuesta más tranquila para realizar durante las tardes de otoño encontrarán en el Museo Municipal Intercultural Duamn Ruca de Sierra Grande un espacio para adentrarse en los orígenes del lugar ya que este rescata la historia y memoria de los pueblos originarios que habitaron la zona.