Villa Pehuenia y un febrero entre lagos, cultura y calma: las claves para disfrutarlo

Villa Pehuenia Moquehue volvió a ser uno de los destinos más elegidos de Neuquén.

En Villa Pehuenia Moquehue alcanza con mirar las playas a media mañana, los campings completos, las mesas ocupadas al caer la tarde. Enero dejó números altos y escenas repetidas, fines de semana casi plenos, alojamientos al límite, pero el clima que se respira es otro, más sutil: el de un destino que vuelve a ser elegido sin dejar de ser aldea.

El final de 2025 marcó los mejores picos de ocupación y enero confirmó la tendencia. La primera quincena fue intensa; la segunda sostuvo el pulso y volvió a ubicar al destino entre los más buscados de la provincia del Neuquén. No fue casualidad. Los motivos están a la vista y también en la experiencia.

Con más de 50 playas distribuidas entre los lagos Aluminé y Moquehue, la propuesta de verano es tan amplia como variada: rincones escondidos para quienes buscan silencio y contemplación, y extensos espacios familiares con servicios y actividades para todas las edades. Hay una playa para cada gusto, desde sectores de acceso casi secreto hasta bahías abiertas que invitan a pasar el día entero.

Lagos Aluminé y Moquehue: más de 50 playas, entre rincones escondidos y amplias bahías familiares, dibujan una propuesta diversa para vivir el verano a otro ritmo.

Una de las particularidades que vuelve únicos a estos lagos es la temperatura del agua. Consideradas entre las más cálidas de la región patagónica, alcanzan en enero y febrero un promedio de 19 a 20 grados, una combinación ideal para refrescarse sin resignar comodidad. El agua invita, el paisaje acompaña.

A eso se suma el entorno. Respirar aire puro, caminar entre montañas y bosques milenarios, bajar un cambio. El paraíso patagónico está custodiado por los pehuenes, las araucarias araucanas, árboles emblemáticos de la región con miles de años de historia, que conforman un marco natural tan imponente como sereno. La conexión con la naturaleza no es un eslogan: es parte de la rutina.

Febrero arrancó sin pausa, con carnavales a la vista y una agenda cultural que ordena el mes. “En cuanto a los eventos de febrero, este fin de semana estamos con la Fiesta de la Tradición y también el ciclo Arte al Paso, que continúa el fin de semana siguiente”, resume Eugenia Napolitano, secretaria de Turismo de Villa Pehuenia Moquehue, y enumera lo que ya está ocurriendo.

Desde el viernes y hasta hoy, la tradición ocupó el centro de la escena. El predio de la Agrupación Gaucha El Esfuerzo se convirtió en un espacio de encuentro donde conviven destrezas criollas, danzas folclóricas, feria campera, gastronomía típica y propuestas para los más chicos. El cierre, como marca la costumbre, llega hoy con pialadas y jineteadas, en una postal que reafirma identidad y pertenencia.

Y la cultura, en Pehuenia, no se queda quieta. Sale a caminar. El ciclo Conexión Natural Arte al Paso se despliega como una invitación a recorrer la villa desde una mirada sensible. “Se trata de un ciclo de presentaciones artísticas que se viene desarrollando desde el inicio de la temporada de verano, todos los fines de semana, de manera gratuita y en distintos puntos de Villa Pehuenia. Es una propuesta abierta al público, con artistas locales y regionales”, explica Napolitano. La música aparece entre artesanías y playas; el público se acerca sin apuro, como si ya supiera que algo va a pasar.

Febrero suma además el fin de semana extra largo de Carnaval, del 14 al 17. Cuatro días que funcionan como imán para quienes buscan quedarse un poco más. Los lagos Aluminé y Moquehue, de arena clara y aguas transparentes, vuelven a ser protagonistas. El descanso no es pasivo: es una forma de habitar el paisaje, de entenderlo.

Cultura que camina: el ciclo Conexión Natural – Arte al Paso lleva música y arte a playas, paseos y espacios públicos, con propuestas gratuitas y artistas locales y regionales.

Con la llegada masiva de visitantes, el cuidado del entorno aparece como una consigna central. “Para quienes llegan a acampar, la recomendación es siempre hacerlo en campings organizados y habilitados. Es importante aclarar que la acampada libre no está autorizada en la zona”, señala la funcionaria.

Los campings cuentan con servicios, baños, agua caliente y, en muchos casos, acceso directo a playas y sectores costeros: una manera ordenada de disfrutar sin dañar.

Mientras tanto, la gastronomía acompaña el crecimiento. Sabores patagónicos, productos regionales y cocina de autor se combinan en restaurantes, casas de té, chocolaterías y cervecerías artesanales que completan la experiencia. Comer bien también es viajar, y en la aldea de montaña eso se entiende sin necesidad de explicaciones.

Villa PehueniaMoquehue atraviesa el verano con la tranquilidad de quien sabe que está haciendo las cosas bien. Altos niveles de ocupación, una agenda cultural viva y un paisaje que se cuida entre todos. Un destino que no necesita anunciarse, alcanza con volver.

Disfrutar sin dañar: los campings organizados y habilitados permiten vivir el paisaje con servicios, comodidad y cuidado ambiental.

Cuidado con el fuego

El tema del fuego atraviesa todas las recomendaciones. “Solo está permitido hacerlo en fogones habilitados, que se encuentran exclusivamente en los campings autorizados. No se puede hacer fuego en la playa, en el bosque ni en ningún otro sitio”, advierte Napolitano. La provincia se encuentra con riesgo ígneo declarado, en un contexto de sequía y clima seco, y cada descuido puede tener consecuencias irreversibles.

La prevención va más allá de una fogata. “No dejar residuos es clave, una botella, una lata o cualquier elemento que refleje el sol puede generar un efecto lupa e iniciar un incendio. Tampoco se deben arrojar colillas”, remarca. Desde el municipio, cuentan, se difundieron placas informativas y contactos para denunciar situaciones de riesgo. El cuidado del paisaje no es un slogan: es parte de la experiencia.

Para tener en cuenta