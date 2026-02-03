Cerro Corona, en Huinganco: trekking, laguna turquesa y la cumbre que debés conquistar en el norte neuquino

Cerro Corona invita a una travesía intensa y profunda. Casi 3.000 metros de altura, una laguna que cambia de color con la luz del día y un sendero que se abre paso entre arroyos, pinos y estepa patagónica.

En Huinganco, pequeño pueblo del norte neuquino, la cordillera no es un fondo lejano: se levanta cerca, casi al alcance de la mano. Desde allí comienza el camino hacia el Cerro Corona, o La Corona, como lo nombran los pobladores, una de las cumbres más emblemáticas de la Cordillera del Viento, ese cordón montañoso que nace a los pies de Andacollo y se despliega con carácter sobre el paisaje del Alto Neuquén.

El ascenso sigue la quebrada del arroyo Huinganco. Paso a paso, el sendero alterna bosques de pinos, tramos de estepa abierta y sectores rocosos que anticipan la altura. A medida que se gana desnivel, el entorno se vuelve más austero y el viento empieza a marcar su presencia, recordando que la montaña siempre impone sus reglas y exige respeto.

A mitad del recorrido aparece uno de los grandes tesoros del Corona: la Laguna del Cerro Corona. Es un espejo de agua que cambia con el día. Al mediodía se muestra turquesa y cristalina; por la tarde, cuando el viento levanta la superficie, vira a un azul profundo que contrasta con las laderas grises y ocres. Allí nace el arroyo Huinganco y allí, también, muchos montañistas eligen detenerse, medir fuerzas y dejar que el paisaje haga su parte.

Laguna del Cerro Corona: espejo de agua de origen cordillerano donde nace el arroyo Huinganco, parada obligada antes del ataque final a la cumbre.

El ascenso al Cerro Corona cuenta con regulación municipal de seguridad. No está permitido el pernocte y es obligatorio registrarse previamente vía WhatsApp en la Dirección de Turismo local (2942 647810 / 550916) para coordinar el acceso por terrenos privados. Se recomienda realizar la actividad con guía habilitado: es un trekking de dificultad media a alta, apto durante todo el año, pero que demanda preparación y experiencia.

Un desafío exigente y gratificante

El Cerro Corona alcanza los 2.992 metros sobre el nivel del mar, con un desnivel aproximado de 1.700 metros. El ascenso requiere buen estado físico: se estiman cuatro horas de subida y cuatro de bajada, con pendientes pronunciadas, una canaleta final hacia la cumbre y ráfagas de viento que pueden ser intensas. Desde lo alto, la recompensa es amplia y silenciosa: una panorámica abierta sobre el Norte Neuquino que justifica cada paso.

Sabor a territorio

En Huinganco, la identidad también se expresa en la mesa. El Trifle Corona rinde homenaje a la montaña y a la tradición del Alto Neuquén: combina ñaco, frutos rojos frescos y una crema suave, uniendo ingredientes que han alimentado generaciones. Se puede disfrutar en el restaurante de la Hostería de Huinganco y funciona como un cierre natural después del esfuerzo, cuando el cuerpo pide descanso y el territorio se vuelve sabor.

Ascenso por la quebrada: el sendero combina bosque, estepa y roca, con el viento como compañero permanente de travesía.

Caminar el Cerro Corona es volver a lo esencial: el ritmo del paso, el sonido constante del viento y la certeza de que algunos paisajes se comprenden mejor desde adentro. Es una postal viva del Norte Neuquino, para quienes buscan aventura, esfuerzo y belleza sin artificios.

Huinganco, capital provincial del senderismo: qué hacer

Trekking y senderismo: base ideal para explorar la Cordillera del Viento, con rutas hacia el Domuyo, el Tromen y el Palao.

Expediciones de varios días: para montañistas experimentados, con planificación y guías habilitados.

Recorridos en auto por el Alto Neuquén: circuitos hacia la laguna Epu Lauquén, Pampa Ferraina, Tricao Malal, petroglifos de Colo Michicó y el cañón del Atreuco.

Pesca deportiva: ríos Nahueve y Lileo y lagunas Epulauquen y Vaca Lauquén, con truchas arcoíris y marrones (temporada de noviembre a mayo).

Fiestas y cultura: Fiesta Provincial del Mote y la Tradición, celebraciones patronales y eventos comunitarios.

Deportes de aventura: trail running (Trail del Viento, Ciprés Dorado Trail), mountain bike (Rally del Viento a los Andes) y rafting en el río Neuquén.

Naturaleza y misterio: termas agrestes de Aguas Calientes y miradores para observación astronómica y turismo ufológico.

Antes de salir, conviene consultar el clima, el estado de rutas y registrar la actividad. En Huinganco, la montaña espera, pero siempre pide hacerlo bien.