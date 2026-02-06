Fiesta de la Confluencia: agenda turística para explorar la ciudad entre ríos, senderos y cultura

Desde temprano, el Bus Turístico ofrece salidas guiadas para entender la ciudad en movimiento.

Neuquén vive un fin de semana de emociones. Mientras la Fiesta de la Confluencia convoca multitudes, música y celebración a orillas del río, la ciudad y sus alrededores despliegan otra trama: una agenda turística que invita a moverse, explorar y bajar un cambio entre agua, historia, paisaje y sabores. Para quienes llegan por el festival y también para quienes viven acá hay propuestas que empiezan temprano y terminan cuando cae el sol, con la posibilidad de armar recorridos a medida y descubrir que Neuquén también se camina, se rema y se contempla.

El sábado arranca con el río como protagonista. Desde temprano, el Bus Turístico ofrece salidas guiadas para entender la ciudad en movimiento, mientras el Limay se abre a distintas experiencias: paseos en kayak durante todo el día, flotadas para dejarse llevar por la corriente y visitas guiadas a la Península Hiroki, ese santuario natural que combina bardas, costa y silencio a pocos minutos del centro. Hay circuitos de miradores para mirar la ciudad desde arriba, rappel al agua para quienes buscan adrenalina y trekking suave en espacios pensados para descubrir el paisaje sin apuro.

La agenda también propone detenerse. El Museo Gregorio Álvarez abre sus puertas con una muestra arqueológica y antropológica que conecta el presente con las huellas más antiguas del territorio, mientras el MNBA Neuquén suma una muestra artística para cambiar de ritmo entre una actividad y otra. Para quienes prefieren experiencias más íntimas, hay talleres creativos, tardes de té, recorridos culturales y hasta un gin con historia que pone en valor los sabores patagónicos desde otra narrativa.

El domingo, con la fiesta ya instalada en el aire, las opciones continúan. Regresan los paseos en kayak, el minibús costero y las visitas a la Península Hiroki, ideales para una pausa natural antes o después de los shows. Se suman trekking en cañadones, caminatas guiadas y nuevos recorridos por el Limay, siempre con la posibilidad de hacerlo acompañado por guías que leen el paisaje y cuentan lo que no siempre se ve a simple vista.

Durante los tres días, hoy, sábado y domingo, el Bus Turístico funciona como hilo conductor, conectando puntos clave de la ciudad, mientras una bodega abre sus puertas para visitas guiadas que combinan vino, historia y territorio. Incluso hay lugar para lo lúdico: una calesita gratuita en pleno centro recuerda que el turismo también puede ser simple, familiar y compartido.

La Fiesta de la Confluencia es el gran imán, pero Neuquén ofrece mucho más que escenarios y recitales. Este fin de semana, la propuesta es quedarse un poco más, mirar el río con otros ojos, subirse a un kayak, caminar una península, entrar a un museo o simplemente dejar que la ciudad muestre su costado más hospitalario. Porque entre canción y canción, Neuquén también se vive así: a cielo abierto, con agenda llena y espíritu de verano.

Agenda de actividades

VIERNES 06, SÁBADO 07, DOMINGO 08 FEBRERO

9, 10 y 19 Bus Turístico – Guiado vehicular Salida desde Oficina de Informes Centro Tel: 299 5764264 GRATUITO

9:30 a 18hs – cada 2 hs. Península Hiroki – Visita guiada Punto de encuentro: Portal de acceso ANP Península Hiroki Tel: 299 5764264 GRATUITO

10:30 a 15:30 Visitas guiadas por Bodega Bodega Familia Schroeder Tel: 299 4548920 RENTADO

18:30 a 20:30 Calesita Av. Olascoaga y Mitre LIBRE Y GRATUITO

SÁBADO 07 FEBRERO

Muestra Arqueológica y Antropológica (GRATUITO) 10 a 13 hs Museo Gregorio Álvarez | museogregorioalvarez

Parque Agreste (GRATUITO) 11:30 hs Salida desde Oficina de Informes Centro Tel: 299 5764264

Flotadas en el río Limay (RENTADO) 14 hs Itzabella Viajes Tel: 298 4500309

Muestra artística (GRATUITO) 16 a 20 hsv MNBA Neuquén | @mnbaneuquen

Paseo Limay en Minibus + Hiroki (GRATUITO) 16:30 hs Salida desde Oficina de Informes Centro. Tel: 299 5764264

Té & bijou – taller creativo y tarde de té (GRATUITO) 16:30 hs The Vintage Teapot. Tel: 299 4016890

Bus Turístico – Guiado vehicular (GRATUITO) 9, 10 y 19 hs Salida desde Oficina de Informes Centro Tel: 299 5764264

Paseos en Kayak (RENTADO) 9 a 17 hs Escuela Recreativa Limay Tel: 299 6350292

Circuito Miradores – Guiado vehicular (GRATUITO) 9:30 hs Salida desde Oficina de Informes Centro Tel: 299 5764264

Península Hiroki – Visita guiada (GRATUITO) 9:30 a 18 hs (cada 2 hs) Punto de encuentro: Portal de acceso ANP Península Hiroki Tel: 299 5764264

Rappel al Agua! (RENTADO) 10 hs Buraleo Expediciones Tel: 299 4207590

Gin con historia (RENTADO) 10 hs Cautivar Patagonia Tel: 299 3275120

DOMINGO 08 FEBRERO