Weretilneck acusó a los que ocuparon en El Foyel por los incendios en la Patagonia

El senador nacional Alberto Weretilneck señaló que los autores de los incendios en Chubut serían las mismas personas que protagonizaron la toma en El Foyel en octubre del año pasado y aseguró que ya aportó "un valioso material de investigación" a las fuerzas federales.

“Está prácticamente confirmado que fue intencional. Es una hipótesis muy fuerte. Se sospecha de un auto Volkswagen Gol de color blanco. Serían las mismas personas que protagonizaron otros hechos conflictivos, como la toma del Foyel”, dijo Weretilneck, respecto a las versiones de vecinos del lugar que indican que, días atrás, vieron un vehículo, en el que se trasladaban dos o tres personas indicadas como posibles autores de los incendios.

“Esta mañana, -agregó- pusimos a disposición de las autoridades nacionales todo el material de investigación sobre estas personas, detalles del automóvil, fotografías y demás. Necesitamos justicia y una sanción ejemplificadora”. Remarcó también el bloque Juntos Somos Río Negro acompañó un proyecto del senador Alfredo Luenzo para tipificar el delito de ambiente e incorporarlo al Código Penal.

“Este tipo de delitos no están contemplados dentro de la legislación ambiental en el Código Penal. Puede estar penado por otro tipo de situaciones pero no sobre el impacto ambiental que genera. Necesitamos un tipo específico de tratamiento para proteger nuestros bosques y que no se repitan estas tragedias”, manifestó Weretilneck.

También adelantó que trabaja en la presentación de un proyecto para declarar zona de desastre y de emergencia económica, social, ecológica y productiva a nivel nacional el Departamento de Cushamen en Chubut y la zona de El Bolsón.