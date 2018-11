Mona Gallosi: con qué nos va a sorprender la bartender cipoleña en Yo Como

Más allá de estar aporteñada, como dice ella, sabe que su corazón mira al Valle y a la región ya que la gran variedad de frutas e insumos para la coctelería que acá se encuentran, siempre la atraen. “Esto es un mimo para mi carrera y raíces”, dice y adelanta que lo que hará el domingo en el Paseo de la Costa no será enseñar a hacer tragos si no ir un poco más allá y comprender que la coctelería es un mundo complejo que podemos experimentar desde casa con lo que se tiene a mano.

Mona Gallosi es de Cipolletti pero será la primera vez que se muestra “tal y como es” en sus tierras cuando desembarque este domingo 11 de noviembre a las 17.30 en la feria Yo Como. “Apenas me llegó la invitación acomodé toda mi agenda para poder ir. Me parece genial que se hagan este tipo de ferias en la región y que ya no queden sólo en Buenos Aires”, dice la bartender que supo ganarse su espacio en una profesión copada por hombres.

“No voy a enseñarles cómo machacar un fruto rojo si no cómo conservarlo para sacar su máxima expresión. No voy a enseñar cómo hacer tal o cual trago si no cómo a partir de eso pueden crear otras bebidas. La coctelería es innovadora y utiliza innumerables insumos como especias, cortezas, raíces. No es limitante, si queremos usar curry, aceite de oliva o vinagre lo usamos. Hay que perderle el miedo a los sabores extraños y experimentar en la coctelería como en la vida”, afirma la empresaria exitosa que dirige además de una marca con su propio nombre, schotchconsoda y Puente G, un espacio cultural y gastronómico que combina vino con literatura, cocktails con tecnología, entre otras deliciosas combinaciones.

En la tierra de la cerveza artesanal, Mona Gallosi vendrá a darnos una clase de su coctelería abstracta y minimalista, como le dice ella pero sobre todo cocktails caseros que sean para compartir y fáciles de hacer para todos en su hogar. “Antes presentábamos la coctelería como con un botánico arriba de la bebida. Hoy se apunta a lo minimalista. Lo importante es tener vuelo visual desde lo básico- las copas, por ejemplo- pero que lo que importe sea el sabor que explote en la boca. Que ingrese por el aroma y explote por el sabor. Basta de llenar el vaso con cosas y busquemos entender más lo que estamos bebiendo”, concluye Mona.