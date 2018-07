Recomendaciones que denotan el amor que ella tiene por cada pueblo neuquino que conoce

- A veces hay recetas que te transportan a un determinado momento o lugar. Eso me pasa a mí con la chichoca. Hace más de 15 años viajaba con frecuencia al Norte neuquino y escuchaba palabras desconocidas; entre ellas, chichoca. Pregunté qué era y en lugar de responderme, me dieron a probar una cazuela. Fue durante un verano en Charra Ruca, cerca del río, gracias a la generosidad de Doña Orfe, una señora de Huingan Co a quien recuerdo con enorme cariño.

- ¿Hay algo más rico que un chivito asado?

- Sí, varios chivitos y vaquillonas asados en Ailinco, un mediodía de febrero, cuando los crianceros se juntan en ese paraje cercano al Domuyo y pagan las “mandas” a la Virgen de Lourdes con la generosidad que los caracteriza: dándole de comer a todos aquellos que se acerquen ese día hasta el extremo norte del Neuquén.

- Bebidas... un vino que te subyugue.

No puedo elegir un vino neuquino en particular. Los vinos que se están elaborando en la Patagonia Norte (Neuquén, Río Negro y La Pampa) me parecen realmente interesantes. Tuve oportunidad de probarlos (y comprarlos) durante el salón de Alimentos y Vinos y no me arrepiento.

Allí descubrí también dos bebidas increíbles elaboradas en su totalidad con peras. Una sidra artesanal, simple de tomar, fresca, divertida, ideal para compartir con amigos en cualquier momento, más allá de las fiestas de fin de año: Peer. Y un aguardiente (Eau de Vie Christallino) destilado en Allen, ideal para la sobremesa o como aperitivo y que personalmente recomiendo para macerar frutos rojos y servir con helado.