YPF planea aumentar un 30% las inversiones en Vaca Muerta para el 2022

YPF planea invertir hasta 1650 millones de dólares en 2022 en el desarrollo de los no convencionales. (Foto: gentileza)

El CEO de YPF, Sergio Affronti, anticipó que la petrolera de bandera incrementará considerablemente las inversiones que inyectará el año que viene en Vaca Muerta, que podrían trepar hasta un 32% por sobre las de este año, con un especial énfasis en la producción de petróleo.

Consultado por Energía On, Affronti detalló que «las inversiones en este año en no convencionales van a estar en 1250 millones de dólares y para el año que viene estamos previendo de forma preliminar, porque todavía no tenemos cerrado el presupuesto 2022, que sean de 1600 a 1650 millones de dólares».

En las actividades no convencionales no solo se incluyen los bloques de Vaca Muerta, sino también los orientados a la producción en arenas compactas, o tight, que en la Cuenca Neuquina aportan una buena producción de gas, pero de todos modos el grueso de la actividad no convencional son los bloques shale.

El objetivo de YPF con este aumento de las inversiones es lograr un incremento en la producción, que Affronti precisó llegaría «al 30% en general, pero con un mayor incremento en el sector del petróleo, porque en el segmento del gas estamos previendo un crecimiento pero del 15 al 20% en el 2022″.

Affronti reiteró que en lo que resta del año la petrolera pisará el acelerador ya que cuenta aún con 900 millones de dólares para invertir en este último trimestre, sobre un presupuesto total de la firma de 2700 millones de dólares, que se buscará elevar el año que viene hasta los 3500 millones de dólares, contemplando en ese caso tanto la actividad en el segmento convencional, como la del dowstream.

El CEO de YPF remarcó que «el objetivo que tenemos como compañía es convertirnos en exportadores, ser una compañía exportadora desde mediados del 2023«, una meta más que destacada si se tiene en cuenta que actualmente la firma requiere de comprar el 20% del petróleo que procesa en sus refinerías.

Affronti contó los planes para el 2022 en una conferencia de prensa que brindó en Neuquén. (Foto: Yamil Regules)

El mes pasado YPF batió su récord de producción de shale oil, y con más de 114.000 barriles por día operados, alcanzó una producción propia de 61.000 barriles de petróleo por día. Pero además en el último trimestre la operadora completó la mayor cantidad de pozos para un trimestre en la década de trabajos en Vaca Muerta, con un total de 44 nuevos pozos, 37 de ellos con destino a petróleo.

Affronti detalló que también tienen buenos planes para el segmento del convencional y contó que «estamos teniendo excelentes resultados en los programas de recuperación terciaria en Manantiales Behr, Cañadón Seco y Los Perales y estamos iniciando un proyecto de recuperación terciaria en el sur de Mendoza».

En las últimas semanas YPF participó de los dos más grandes anuncios que hubo en el año vinculados con Vaca Muerta. El primero fue la definición del paso a desarrollo masivo del área Bajada de Añelo que opera Shell con YPF como socia al 50%, un bloque en donde invertirán 300 millones de dólares con el objetivo de llevar en el corto plazo la producción de petróleo hasta los 15.000 barriles diarios.

En tanto que esta mañana recibió junto a Equinor la concesión para la explotación no convencional por 35 años del área Bajo del Toro Norte, en donde las firmas invertirán 117,7 millones de dólares en la fase piloto de cinco años en la que perforarán 14 nuevos pozos.