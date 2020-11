YPF repuntará la producción en el 2021 con inversiones “más agresivas”

La petrolera de bandera ya anticipó que cerrará el 2020 con un nivel de producción 10% más bajo que lo que registró en 2019, pero prepara inversiones “más agresivas” para revertir la tendencia de declino acumulada. Todavía no confirmaron el monto, pero aseguraron que el CapEx (gasto de capital) será más alto de los 1.500 millones de dólares con los que estiman cerrar este año.

“A medida que diseñamos nuestro plan para el 2021, anticipamos un programa de CapEx más ambicioso para revertir la tendencia de declino de la producción observada durante los últimos cinco años”, indicó el CEO de YPF, Sergio Affronti, en la presentación de resultados del tercer trimestre.

Con un poco más de precisiones, el director financiero de YPF, Alejandro Lew, señaló que los US$ 1.500 millones con el que cerrarán el año “no son suficientes” para crecer, por eso es necesario ampliarlo. Habló de una “nueva normalidad” en las inversiones y planteó que el monto para el 2021 estará entre lo que se vio en el 2020 y la prepandemia.

“La nueva normalidad probablemente debería estar en algún lugar entre lo que solíamos tener en los viejos tiempos hasta 2019. Pero claramente eso no significa que vayamos a volver al nivel de US$ 3 mil millones del pasado”, confirmó Lew. A través de los recortes de gastos y la eficiencia lograda en sus operaciones la firma espera hacer valer más sus dólares invertidos.

No está claro cuánto estará destinado a Vaca Muerta y cuánto al resto de los desarrollos, no solo de la Cuenca Neuquina sino del resto del país, pero lo que sí está confirmado es que el grueso de los desembolsos estará orientado a los no convencionales. Incluso, mientras estudian las opciones con los socios internacionales para próximo año en la formación, analizan desinvertir en algunos campos maduros.

“Continuamos con las conversaciones con nuestros socios estratégicos en Vaca Muerta, mientras analizamos oportunidades potenciales de desinversión en algunos bloques convencionales maduros”, expresó Affronti. Además, precisó que mantienen “diálogo abierto” con jugadores de primer nivel internacional sobre la posibilidad de sellar nuevos acuerdos para ampliar aún más el desarrollo no convencional del país.

Menos inversión no implica menos actividad

La estrategia financiera de la compañía para los próximos años hizo base en el 2020 y quedó registrado en la reducción de costos y eficiencia alcanzada por la nueva dirección con Sergio Affronti a la cabeza. Según informaron en la presentación, desde que asumieron revisaron el 65% de los contratos de proveedores y al mismo tiempo los procesos operativos de la compañía.

Específicamente en los desarrollos de Vaca Muerta, la empresa logró hasta un 15% de reducción en el costo de un pozo –la negociación con los gremios tuvo mucho que ver- y todavía es posible un ahorro superior por los contratos que aún falta revisar y otros aspectos operativos. En el convencional también hicieron mejoras que tienen un impacto un poco superior al 30% en baja de costos vinculada directamente con la renegociación de tarifas y el tiempo que demanda la intervención de estos pozos.

Estos puntos mencionados significan que los dólares que invierta la petrolera de mayoría estatal tanto en el shale como en los campos maduros será mejor aprovechado y al final del día permitirá mayor actividad.

“Es por esto que todos nuestros esfuerzos se centran en la eficiencia. Creemos que a través de eso podemos ser mucho más eficientes en revertir la caída de producción con mucho menos CapEx de lo que esta empresa solía disponer hasta el año pasado”, explicó Lew.

Por último, según detallaron, es posible que el próximo año los costos en el shale alcancen un 10% adicional en la reducción que totalizaría un 25%. En estos valores queda claro cuál fue el driver de la nueva dirección de YPF y cómo es la estrategia que aplicaron para continuar con los desarrollos de Vaca Muerta en un escenario macroeconómico y de crisis mundial complejo.