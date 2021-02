Bariloche: Zgaib dijo que el turismo no es el causante de la suba de casos de coronavirus

El ministro de Salud de Río Negro, Fabián Zgaib, dijo que el turismo "no produjo desequilibrios en el sistema de salud". Foto: Marcelo Martínez

Los registros del hospital Ramón Carrillo y los sanatorios privados indican que de los 170.000 turistas en la región cordillerana, hasta ahora solo 450 dieron positivo para Covid-19. Se trata del 37% de un total de 1.200 testeos.

“Hicimos este informe para demostrar que no es el turismo el causante del desequilibrio en el sistema. Decían que la apertura había traído problemas y no es así”, dijo el ministro de Salud de Río Negro, Fabián Zgaib, en su última visita a Bariloche.

El director del hospital Ramón Carrillo, Leonardo Gil, advirtió que el porcentaje de turistas que dieron positivo corresponde solo a quienes se testearon: “Sabemos que hay muchos que se van sin hisoparse y estamos recordándole a los laboratorios privados que deben denunciar los casos positivos. Deben aportar esa información”.

Señaló también que el último mes, las guardias estuvieron “terriblemente concurridas por turistas con un alto nivel de exigencia pidiendo hisopados” y que el hospital público continúa atendiendo un alto porcentaje de afiliados de obras sociales y prepagas.

Respecto al descenso de la curva en Bariloche, donde se registraban arriba de 100 contagios por día, Gil recalcó: “Estamos mejor que hace 20 días pero tenemos muchos casos graves. Mayormente, gente mayor de riesgo pero también muchos jóvenes”.

“No faltan vacunas”

La gobernadora Arabela Carreras manifestó que “no faltan vacunas en Río Negro. Van llegando y se distribuyen en forma equitativa en todo el país. Ahora está por llegar un nuevo lote de Sputnik”. Aclaró que “la población objetivo supera el número de las vacunas disponibles”.

Recalcó también más de 17.000 personas ya se inscribieron para recibir la vacuna en la provincia. “Completaremos la vacunación del personal de salud que está en la primera línea del combate y continuaremos por las personas mayores de mayor vulnerabilidad”.

Respecto a las críticas del Frente de Todos respecto a la tercerización de la logística de almacenamiento y distribución de las vacunas, Carreras fue contundente: “No politicemos la salud pública y no entremos en clima de campaña electoral. No hay que jugar con la salud pública”.