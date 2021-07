100.000 muertes por coronavirus: la oposición le apuntó al Gobierno por el manejo de la pandemia

El jefe del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, fue de los primeros opositores en aludir a la cifra de cien mil muertos por Covid 19 que se alcanzó esta tarde. “Es un día de luto para el país. La pandemia de Covid-19 se llevó las vidas de cien mil argentinos", señaló.

"Es un saldo doloroso que pone a la Argentina en los peores indicadores mundiales. Ojalá el Gobierno se deje ayudar para que evitemos que la tragedia sea mayor”, escribió el dirigente radical en la red Twitter. En su mensaje, Negri se unió a la consigna “Un minuto de silencio”.

El diputado radical Mario Negri: "Es un saldo doloroso".

El también diputado radical y titular partidario, Alfredo Cornejo, escribió un mensaje crítico hacia el gobierno de Alberto Fernández. “El relato del gobierno de Fernández fue que prefería un 10 por ciento más de pobres y no cien mil muertos. Hoy, lamentablemente, alcanzamos ambas cifras. No supieron gestionar la cuarentena ni las vacunas para evitar esta tragedia”, concluyó el exgobernador de Mendoza.

El exdiputado nacional del frente Izquierda Unida, Nicolás del Caño, calificó de “escalofriante” la cifra de cien mil muertos. “Muestra el fracaso de los gobiernos que gestionaron la pandemia poniendo por delante los intereses de los laboratorios, el ajuste a la salud y al pueblo trabajador, para pagarle a los especuladores privados y al FMI”, opinó Del Caño, también vía Twitter.

El diputado nacional Luis Petri adjudicó la responsabilidad de los cien mil muertos al Gobierno nacional en un hilo de tuits. “Lamentablemente superamos los cien mil muertos en el país con solo el 11 por ciento de la población vacunada por la incapacidad de un gobierno para obtener vacunas y en el momento en que escaseaban, se las robó”, escribió el diputado por Mendoza.

Petri, igual que Cornejo, aludió a la frase de Alberto Fernández dicha en abril del año pasado, cuando dijo que prefería tener un 10 por ciento más de pobreza a tener cien mil muertos. “El Gobierno no pudo evitar ni los pobres ni los muertos, porque en lugar de contratar a todos los laboratorios posibles, los eligió con sesgo ideológico o le garantizó negocios a los amigos”, criticó Petri, quien propuso “un apagón” a las 9 de la noche “en memoria de los cien mil muertos”.

paula Oliveto: "No podemos naturalizar tanto dolor y tanto vacío".

“No son solo cien mil muertos. Son nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros amores que ya no va a volver. Tienen nombre y apellido. Son parte de nuestra historia. No podemos naturalizar tanto dolor y tanto vacío. Que la justicia actúe”, pidió la diputada nacional por la Coalición Cívica, Paula Olivetto.