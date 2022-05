Reconocimientos al coraje de Río Negro

La carta está fechada el 14 de marzo del 2000. Robert Cox, ex editor del Buenos Aires Herald, prestigioso y valiente periodista inglés que denunció las atrocidades de la dictadura militar, fue detenido en forma ilegal y debió abandonar el país en 1979, le escribe a Julio Rajneri, ex director de Río Negro, en ocasión de la publicación de su libro “Los años ciegos”, que recopila editoriales y artículos de los años de plomo: “Tengo profundo interés en leerlo por el hecho que tu y tu hermana (Nélida) y la gente de Río Negro no eran ciegos durante estos años”.

Julio Rajneri, en 1986, recibió en EE.UU. el prestigioso premio Maria Moors Cabot en reconocimiento al coraje del diario que dirigía en tiempos de terrorismo de Estado.

Luego, lo felicita por la calidad de los contenidos del diario. “Una de las cosas que siempre me ha dado confianza en el futuro de la Argentina ha sido la existencia de un diario que es entre los mejores en el mundo -posiblemente el mejor considerando que sus recursos son mínimos en comparación con los gigantes- y que muestra esto en su cobertura regional, nacional e internacional”.



La carta que Robert Cox le envió a Julio Rajneri.

“Viva Río Negro. Ha sido muy grato leer los libros aniversarios y ahora voy a leer tu libro con entusiasmo”, afirma en el párrafo siguiente.



En el cierre, luego de valorar la contribución de Nélida Rajneri en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), invita a su colega a las reuniones de la Comisión de Libertad de Prensa. “Para ver los principios de Río Negro en acción”, señala en la despedida.