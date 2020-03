30 fotos del desfile exitoso de diseñadora neuquina en el BAFWEEK

"Tener desfile propio en la pasarela mas deslumbrante del país durante la semana de la moda es un logro enriquecedor como diseñadora y movilizador", comenta Paula Rosas, diseñadora neuquina mentora de su marca PROSAS. Obviamente se está refiriendo al desfile que protagonizó con sus creaciones días atrás en el BAFWEEK Otoño-Invierno 2020 (Autores de Moda BA).

Fotos: Martín Drescher y José Padrón

“Mi desfile fue imponente en todos los aspectos: se colmó la capacidad física del centro de convenciones, fue la síntesis perfecta de varios meses de labor y logré situar al espectador en la atmósfera patagónica. Aprendí a cuidar hasta el último detalle, porque todo va a comunicar. A delegar y a ensamblar una red de trabajo que pueda dar continuidad a la filosofia y estética a la cual apunto con PROSAS”, comentó Paula a “Río Negro”.

“Se visibilizó y "viralizó" mi propuesta, la repercusión y devolución fui inmediata. Me sorprendió el número de consultas vía Instagram de jóvenes que se interesaron por empezar a estudiar la carrera a partir de conocer mi historia. Showrooms de varios puntos del país me ofrecieron el espacio para comercializar la marca. Di notas a todo tipo de medios influyentes”, apunta.

Pero hay algo más importante que todo que Paula resalta: “Muchísimas gente no sabía que en el país y Neuquén en particular se producen fibras naturales. Muchos pensaban que se importaba. Esto me parece fundamental difundirlo porque la actividad de nuestros crianceros, en este sentido, es vital, es básica. Sin ellos no podríamos hacer nada de origen neuquino. Creo que estas intervenciones nuestras pueden ser un eslabón positivo para la economía de los crianceros neuquinos y así lograr, para ellos, un precio justo para su trabajo. Lo que hace Cecilia Palavecino y su marido con Huellas Hilandería, por ejemplo, es para fortalecerlo aún más y replicarlo. Tienen que haber más pymes como la de Cecilia en nuestra región. Me entusiasma este efecto que puede generar mi presencia en el BAFWEEK”.

Una perlita del desfile: se incluyó un conjunto extra por lo que había que repetir una modelo en la pasada. “Se la cambió en el trajín y el pantalón bermuda desfiló al revés. Nadie lo notó... incluso muchos postearon "mi conjunto favorito de la diseñadora". Una mochila de tamaño considerable la tejí un día antes del desfile: todo se puede”, concluyó Paula.

Indumento y accesorios:

El calzado de PROYECTO BARDA (Abril Ghilini) y sombreros de fieltro de la artesana Liliana Montenovo.

El resto del equipo:

Video en pantallas: Lorena González de Espacio Nórdico + Sebastian Spandrio. Locación : Las Grutas, Río Negro.

Música original: de Juan Fort de Estudio_Bulug.

Bailarina apertura desfile: Agustina Ciccola.

Materia Prima: Huellas Hilandería con Inés Mora

Fotos: Martín Drescher y José Padrón

Paula (der), junto a Abril, la diseñadora neuquina de calzados urbanos.

Producción periodística: hlara@rionegro.com.ar