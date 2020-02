P - Estos son días de nervios y muchas expectativas… llega el 28 de febrero.

R - Empezó la cuenta regresiva para presentar mi colección “Mutar” en la Semana de la Moda en Buenos Aires, BAFWEEK. Traslado la impronta patagónica a la pasarela, la vidriera más prestigiosa del país, con una puesta más artística que comercial. Es un show y considero que al público se lo deslumbra con vanguardia.

En Año Nuevo vi la convocatoria al concurso “Autores de Moda BA”, que apuesta al diseño federal y a un minuto del cierre envié mi propuesta. Luego me trasladé a Capital para presentarme a un mentoreo ante un jurado de diez notables. Ds días después me comunicaron que era una de las tres ganadores y tenía tan solo un mes para completar mi colección de quince conjuntos.

P - ¿Cómo empezó tu trayectoria en el mundo del diseño?

R - Me críe entre cuadros, papeles, pinceles y bellas artes. Desde muy chiquita comencé a tejer a dos agujas. Luego me profesionalicé formándome como diseñadora de indumentaria en la Universidad de Buenos Aires. En 2012 retorné a Neuquén, donde tengo mi raíz:si me voy siempre vuelvo. Tuve una marca de indumentaria masculina urbana, pero siempre Prosas estaba en proyecto. En 2017 puse en marcha la marca y me presenté al concurso Filosofía Natural, donde resulté ganadora. De ahí en más, este fue mi camino.

El vínculo con la naturaleza es parte de la impronta de las creaciones de Paula Rosas.

P - ¿En qué punto de esta trayectoria estás hoy?

R - Como diseñadora noto que alcancé la madurez necesaria para empezar a planificar nuevos horizontes y conformar un grupo de trabajo. Me queda mucho por aprender y es lo más lindo de esto, que todo es inagotable y adrenálinico. El indumento no solo nos protege del clima sino que hoy decimos a través de él quienes somos, nuestra identidad.

P - ¿Cómo definís a tu marca?

R - “Prosas” es la conjunción de mi nombre y apellido y al igual que el género discursivo “no tiene por que rimar”. Me inspira la gruta patagónica, su riqueza morfológica. Mi colección “MUTAR” está basada en cómo los factores climáticos y el paso del tiempo inciden en el volumen y alteran la forma. Deviene en algo nuevo, “Muta”, sin posibilidad de retroceso. Este concepto es análogo a nosotros. Prendas con búsqueda morfológica y texturas con detalles minuciosos de apariencia azarosa. Materiales nobles, de primera calidad, un lujo sustentable.

Paula Rosas utiliza materia prima de hilanderías regionales como la de "Huellas Hilandería", una pyme neuquina que sobresale en la producción del sector en la región.

P - Hablás de una cadena de diseño 100 % neuquina.

R - La pyme Huellas Hilandería (quien en los últimos tiempos incorporó a su producción a la reconocida creadora en fieltro del norte neuquino Inés Mora) confió en mi proyecto y apostó con su auspicio no solo con la materia prima sino también desde el factor humano. Cadena de valor 100 % neuquina desde la fibra de los animales que obtienen los crianceros al hilado. Materializo con las fibras de guanaco, alpaca, cabra, conejo… Fusiono el diseño con lo ancestral, la técnica y el oficio. El textil también lo adquiero del comercio regional.

Me complemento con Proyecto Barda, de la neuquina Abril Ghilini, quien desarrolló una línea de calzado artesanal y sombreros “Cucho”, de Liliana Montenovo, de Chos Malal. También incorporé mano de obra de unas artesanas talentosas para realizar ciertos detalles y algo de confección. Lo audiovisual está en manos de Espacio Nórdico y la música de Juan Fort. La comunicación se realiza con un otro; si no se muestra no existe: ese feedback enriquece al diseño.

"Mi inspiración es el desgaste... el desgaste producto de factores climáticos que inciden en el volumen, lo moldean alterando la forma sin posibilidades de regreso alguno", afirma Paula Sosa en diálogo con "Río Negro".

P - ¿Qué importancia le das al diseño en una economía regional como la nuestra?

R - Que mi trabajo completa esta cadena de valor de la cual hablaba, con valor agregado. Es una oportunidad para el crecimiento socio-económico de la provincia y los distintos actores. La provincia está en una fase muy inicial en cuanto a diseño, tiene todo por explorar. Hay material e identidad. Y eso entusiasma.

P - ¿Cómo empezó tu emprendimiento?

R - Empezó muy pequeño. Además de ser diseñadora me gusta hacer la labor artesanal, así voy sintiendo la prenda. De este modo, además, el costo disminuía. Luego invertí mis ahorros (legado de papá); abuela que me banca; mamá artista plástica que funciona de asistente en este momento y tía desde Buenos Aires que siempre está al pie del cañon dándolo todo.

Llegar al BAFWEEK 2020 es todo un logro para Paula Sosa, quien ese día está expuesto a todos los protagonistas decisivos del negocio de la moda argentina.

P - ¿Cómo te armabas el sueldo?

R - Desde que retorné a Neuquén en 2012, ya finalizado los estudios, empecé a vivir del diseño con una marca de indumentaria masculina estilo urbana (la desarrollé durante 6 años). Económicamente rendía. Mi papá, que ya no está, fue mi principal inversor. Hoy puedo decir que vivo del diseño. Hago diversos trabajos relacionados para clientes. Luego de esta pasarela en el BAFWEEK anhelo poder vivir solo de PROSAS. De insertarla en el mercado y difundirla.

MUTAR es la última colección de PROSAS, la marca que supo crear Paula.



P - ¿Qué importancia le das a la capacitación permanente?

R - Cuando proyecto algo nuevo muchas veces implica acceder a un saber que no tenía incorporado; por lo tanto, de inmediato, me capacito y lo aprendo. Soy inquieta, voy por más e intento no quedarme en la llanura. Como toda profesión debés estudiar toda la vida porque siempre surgen nuevas tecnologías, fusiones, maneras de decir y hacer. Hay que estar inmerso en el universo de la moda y receptivo a los cambios.

P - ¿Cómo es tu relación con colegas del diseño?

R - Voy generando redes y asociaciones: así sumamos experiencias y nos complementamos. Por ejemplo: proyectando mi próxima colección ya estoy en tratativa con Ain, una diseñadora textil para el desarrollo del tinte natural índigo en mis textiles.

P - Un consejo a quien recién empieza en el mundo del diseño.

R - Tener perseverancia y nunca perder la curiosidad. Ser fiel a la imagen que nos representa y queremos transmitir, crear un lenguaje propio sin utilizar símbolos culturales que no nos pertenecen.

P - Tus expectativas.

R- Poder abrir nuevos mercados y afianzar el mensaje de diseño ético, consciente y sustentable.