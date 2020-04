70 neuquinos varados en Andorra

Estimados: mi nombre es Victoria López, tengo 34 años, soy abogada. En la actualidad vivo y trabajo en la ciudad de Neuquén.

Me contacto ya que me encuentro varada en el principado de Andorra; ya hace más de un mes que debía regresar. Me cancelaron el vuelo 2 veces y no hay garantías de poder regresar en vuelos comerciales reprogramados. De la provincia de Neuquén somos alrededor de 70 personas aquí. Necesitamos que nos hagan visible el plan que presentamos al gobierno nacional. Es nuestro derecho poder regresar a nuestro país de origen. El Estado tiene la obligación de repatriarnos.

Entendiendo la magnitud del problema diseñamos un plan para poder regresar -con el acompañamiento del gobierno andorrano- dando absolutas garantías a nuestros conciudadanos mediante un corredor sanitario.

Aquí parte de la misiva que enviamos al gobierno nacional:

“Suscribimos la presente un grupo de más de 700 argentinos, agrupados bajo el nombre ‘Varados en Andorra’. Hemos quedado varados aquí, hace más de un mes, con nuestros contratos temporales de trabajo cancelados y realizando una cuarentena absoluta.

Tal como hemos informado en otras cartas remitidas al Ministro de Transporte Mario Meoni, al Sr. Canciller Felipe Solá, al Sr. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof y demás Gobernadores, entre muchas otras Autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales, como también a Organizaciones de Derechos Humanos, expresamos mediante la presente, nuestro estado de vulnerabilidad y urgencias, las cuales cada día son mayores; con un estado de angustia e incertidumbre permanente atento a no contar con información certera acerca de cuándo será nuestro retorno, agravado ahora con constantes comentarios xenófobos a través de medios de comunicación, redes sociales y en forma personal sufridos por varios de nuestros compatriotas.

Mantenemos contacto con el Sr. Cónsul Argentino en Barcelona, Don Alejandro Sainz, a quien hemos informado y remitido planillas con un relevamiento de más de 700 compatriotas, con la situación particular y puntual de cada uno. También el Govern de Andorra ha hecho su propio censo de personas varadas aquí y mantenemos contacto con altas autoridades del gobierno andorrano. Todos bregamos por una pronta autorización de vuestra cartera, para poder retornar a nuestro país”.

Victoria López



Neuquén