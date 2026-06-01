Minería y energía se presenta como el sector con mayor confianza en el futuro laboral argentino

En un informe Workmonitor , realizado por la compañía de talento líder a nivel global Randstad, surge que el 60% de los trabajadores argentinos se muestra optimista respecto de las perspectivas de la industria en la que trabaja, destacándose el alto nivel de optimismo de los trabajadores de Energía y Minería (88%), Logística y Transporte (73%), Consumo Masivo (73%) y Agro (70%) con valores por encima de la media general.

En el extremo opuesto, los trabajadores menos optimistas respecto de las perspectivas de la industria en la que se desempeñan son los de Hotelería y Turismo (55%), Servicios Profesionales (48%), Gobierno y Sector Público (46%) y Defensa (43%). En el ámbito de la energía y minería es del 88%. Mientras que en la industria manufacturera el porcentaje llega a 63%.

En lo que respecta a servicios de TI y Telecomunicaciones 59%; en logística y transporte 73%. El rubro automotriz y autopartista expresa un 63%. Lo que responde a la construcción alcanza un 58%, el consumo masivo 73%.

Los servicios financieros 62%, la hotelería y turismo 55%, las actividades relacionadas al agro 70%, el rubo de la ingeniería 62%, los servicios Profesionales 48%, la educación 64%, el cuidado de la salud 60%, el sector que se desempeña en el Gobierno y Sector Público 46%. Finalmente, Retail 63%, los laboratorios 60%, mientras que defensa 43%.

Al comparar estos datos a nivel regional, México lidera este indicador con el 71% de trabajadores que confían en las perspectivas de la industria en la que trabajan. Luego se ubican los trabajadores de Chile (65%) y Argentina (60%) y, en último lugar, se encuentran los trabajadores de Uruguay, donde el 58% de los consultados confía en la evolución de la industria en la que trabaja.

Estos datos consolidan un escenario regional en el que predominan las percepciones favorables sobre el presente y el futuro de las distintas industrias desde la perspectiva del mercado laboral.

Sobre estos resultados, Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, señaló: “Más allá del contexto macroeconómico, los trabajadores mantienen en general una mirada mayormente positiva sobre la evolución a futuro de las industrias en las que se desempeñan, marcando que aún con la incertidumbre que genera el avance de la digitalización y la IA, predomina la confianza en las capacidades individuales y en la adaptación de las organizaciones frente a la transformación que están atravesando la gran mayoría de industrias y mercados verticales”.

En este sentido, al analizar la percepción de los trabajadores sobre la capacidad de adaptación de las organizaciones frente a los cambios que atraviesan los distintos sectores de actividad, casi la mitad de los trabajadores argentinos (49%) afirma confiar en que su empleador se está adaptando adecuadamente a las transformaciones de su industria.

En Chile, este indicador asciende al 57% de los consultados, mientras que en México alcanza el 63% de los trabajadores, el nivel más alto de la región. Uruguay, en tanto, registra un 46% de respuestas positivas, ubicándose en niveles similares a los de Argentina.

En relación a la preparación de las organizaciones frente a los cambios tecnológicos, el 39% de los trabajadores argentinos considera que la industria en la que trabaja está mejor preparada que otras para afrontar el escenario desafiante de transformación tecnológica actual.

Panorama global

En este punto, Chile alcanza el 50% de respuestas positivas y México el 55%, mientras que Uruguay registra el 40%. Los resultados reflejan que, si bien predominan percepciones positivas entre los trabajadores respecto de la evolución de los diferentes sectores productivos, aún persisten desafíos vinculados con la velocidad de adaptación tecnológica y la preparación de las diferentes industrias frente a los cambios del mercado laboral.

El estudio de Randstad no solo profundiza sobre la percepción de los trabajadores respecto del devenir de las industrias en las que se desempeñan, sino que también profundiza en el vínculo que mantienen con sus líderes y jefes directos, una dimensión que continúa ganando relevancia dentro de la experiencia laboral.

En este sentido, el 65% de los trabajadores argentinos asegura tener una buena relación con su jefe, indicador alineado con los niveles registrados entre los trabajadores de Chile (63%) y Uruguay (62%), mientras que en México esta cifra asciende al 72% de los consultados. Aún con estos matices, los resultados consolidados muestran una valoración mayoritariamente positiva del vínculo entre líderes y colaboradores en toda la región.

Asimismo, el 62% de los argentinos afirma confiar en que su jefe vela por sus intereses. En Chile, este indicador alcanza al 67% de los consultados, mientras que en México asciende al 72%. Uruguay, por su parte, registra un 53% de respuestas positivas en este aspecto, reflejando algunas diferencias regionales en la percepción sobre el acompañamiento y la cercanía de los líderes.

En materia de desarrollo profesional, el 62% de los trabajadores argentinos asegura confiar en su jefe para impulsar su crecimiento y desarrollo de carrera. En Chile, este indicador alcanza el 64%, mientras que en México asciende al 71%. Uruguay, por su parte, registra un 55% de respuestas positivas, ubicándose en último lugar a nivel regional.

En este sentido, los datos arrojados por el informe de Randstad evidencian que el impulso y acompañamiento de los líderes en relación al desarrollo profesional adquiere un peso creciente dentro de la experiencia laboral y las expectativas de los trabajadores.

Sobre este punto, Andrea Avila sostuvo: “Hoy los trabajadores valoran a los líderes que generan confianza, acompañan y los impulsan a desarrollarse y crecer, especialmente frente a un contexto en el que la formación y el desarrollo de habilidades laborales ganan cada vez mayor relevancia por la aceleración de las transformaciones productivas y tecnológicas que están haciendo cada vez más evidente el descalce de habilidades entre lo que demanda el mercado y las capacidades disponibles en la fuerza laboral”.

El estudio se lleva a cabo a través de un cuestionario online en cada país sobre una muestra de 26.824 personas de ambos sexos, de entre 18 y 67 años que trabajan en posiciones remuneradas bajo relación de dependencia (no autónomos) más de 24 horas por semana. Asimismo, se relevó la opinión de 1.225 empleadores pertenecientes a los mismos 35 mercados.