A 35 años de la desaparición de Lito Gutiérrez

Neuquén

Otra Navidad pasó, otro año más tu silla en la mesa está vacía. Se cumple otro aniversario de tu ausencia y ya son 35 años que sigo esperando que golpeen a mi puerta o suene el teléfono para decirme que encontraron el cuerpo de mi hijo Néstor Gutiérrez, conocido por todos como Lito, quien en la noche del 25 de diciembre de 1984, a pocos días de la vuelta de mi adorada democracia, fue víctima de la represión policial neuquina, reproductora de las prácticas de la dictadura militar, convirtiéndolo en un desaparecido más.



Todos los días miro los recortes periodísticos de la época, buscando una nueva pista que me lleve a saber dónde está mi hijo. Recorro aquellas líneas una y otra vez en busca de la verdad, ya que la investigación que se realizó en aquellos años no me permitió aún encontrarla.



Aquellos policias, quienes tiñeron de rojo sus manos con la sangre de mi hijo, hoy caminan libres y tranquilos por las calles neuquinas, mostrándose una vez más incapaces de respetar la vida ajena, llevando en sus retinas la verdad de lo sucedido, aun teniendo la posibilidad de aliviar tanto sufrimiento con solo decir qué hicieron con el cuerpo de mi hijo, pero sin embargo con el paso de todos estos años decidieron mantener aquel pacto de silencio.



Aunque lo desee con todas mis fuerzas, no puedo volver el tiempo atrás y cambiar lo sucedido, nunca más nadie de mi familia podrá volver a abrazarlo, sus ojos ya no podrán ver crecer a su hija y nieto. Nuestras vidas jamás volvieron a ser las mismas desde lo sucedido. Es por eso que antes de que yo me vaya de este mundo deseo saber la verdad y hacer justicia.

Por su memoria, para poder dejar atrás la desidia investigativa y el encubrimiento policial, del cual fuimos víctimas.



Es por eso que necesito encontrar respuestas y saber dónde está su cuerpo, ¿por qué el juez de la causa nunca me hizo ninguna prueba para saber si el cuerpo desmembrado hallado en el río era mi hijo? ¿Por qué nadie lo siguió buscando?



Solo cuando encuentre respuestas y podamos llevarte una flor a tu tumba encontraremos un poco de paz y alivio para el corazón de mi señora y el mío.

Héctor Gutiérrez

DNI 7.560.228