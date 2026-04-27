VMOS: así quedaron los tanques de la obra en Punta Colorada tras el fuerte temporal de viento

Un violento temporal de viento que azotó la costa de la provincia de Río Negro dejó su huella en la zona de Punta Colorada con daños materiales en las instalaciones en construcción del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). Tras el paso de las ráfagas extremas, el consorcio a cargo de la obra trabaja en un plan de contingencia y reparación operativa.

Según informaron oficialmente desde la compañía, las ráfagas -que superaron la marca de los 120 kilómetros por hora– impactaron de lleno contra dos tanques pertenecientes a la red contra incendios, los cuales se encontraban en pleno proceso de montaje dentro del área delimitada para las obras.

A pesar de la magnitud de los daños en estas estructuras específicas, desde la firma aclararon que el incidente no comprometió la integridad del resto de las instalaciones del complejo.

Así se encuentran las instalaciones de VMOS tras el temporal. Foto: Gentileza.

Avanzan las reparaciones de las instalaciones de VMOS: qué pasó con el personal

Frente a las condiciones meteorológicas adversas y la fuerza inusitada del viento, las autoridades del proyecto indicaron que se activaron los protocolos de seguridad correspondientes. En este marco, informaron que se dispuso una evacuación preventiva en toda la zona de la Terminal Punta Colorada, con el objetivo prioritario de resguardar la integridad física de los trabajadores.

De esta manera, señalaron que no se registraron personas heridas ni afectadas por el temporal o el colapso de las estructuras en construcción.

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), liderado por la petrolera YPF en conjunto con otras siete empresas del sector, busca desarrollar un sistema de exportación de crudo en la costa rionegrina, una obra estratégica que también resulta un eslabón clave para impulsar futuras iniciativas vinculadas a la exportación de gas natural licuado (GNL) en Argentina.

Ahora, los equipos técnicos del consorcio avanzan en la evaluación exhaustiva de los daños materiales y estructurales. El objetivo de estos relevamientos es restablecer las condiciones de seguridad en el predio para permitir que se retome el ritmo de construcción en el menor tiempo posible.