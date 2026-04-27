Pablo Buzzo: «Es parte de mi ADN la Fiesta Nacional del Chef Patagónico», de Pehuenia Moquehue

“Llego siempre a la Fiesta Nacional del Chef Patagónico como la primera vez que vine hace 20 años atrás: con alegría, entusiasmo, expectativas, nervios obviamente, ganas de ver a mis colegas de siempre, volvernos a abrazar y cocinar juntos. Nada me hace más feliz que venir a Pehuenia Moquehue en esta fecha del año”.

Quien habla así es Pablo Buzzo, chef, empresario, emprendedor, consultor y embajador de la gastronomía de la provincia del Neuquén.

Respetado y querido por la mayoría de sus colegas por su don de gente y su generosidad.

Aclara: “en la edición primera hice la previa en San Martín de los Andes, cuando Sebastián Mazzuchelli me contó la idea. Y hoy, 20 años después, a él mismo se lo dije la semana pasada: dos décadas de este evento que no solo mantiene vigencia sino que la amplía y la potencia en su carácter de fiesta nacional, que en cada edición sorprenda y no se repita, que los cocineros y cocineras de la Patagonia y el país mueran por ser convocados, que todo salga perfecto es un logro de todo un equipo y una comunidad que tira para el mismo lado”.

Pablo Buzzo, en la edición de la fiesta del año pasado.

“Esta fiesta como la Nacional del Inmigrante y las Colectividades (FIC) en Zapala y Bariloche a la Carta son los tres encuentros que más quiero, que tienen que ver conmigo, son parte de mi ADN, con mis amigos, mis raíces, con todo. Soy feliz, es el festival al que viajo con mi familia, en el que me divierto, me río como si fuera un nene, son cargadas permanentes, es compartir todo. Mi hija de 21, la más grande; Josefina 18 y Benicio de 8, que me acompañó en cinco ediciones, cada vez que pudieron me acompañaron a esta Fiesta Nacional del Chef Patagónico”, dice nuestro entrevistado, originario de San Martín de los Andes.

Lo hemos visto: Pablo llega y de inmediato se pone a disposición de la organización. “Servir es la clave del ser gastronómico”, nos recuerda. Él cocinará el sábado 2 de mayo, a las 20:15 en el auditorio de las Clases Magistrales de Cocina del predio de la fiesta.

Previo a él, a las 19, cocinará Dolli Irigoyen en el mismo lugar. “Ella es fundamental en mi carrera. Es casi como una madre”, reconoce Buzzo.

Como tantas veces, Pablo Buzzo con quien considera también su mentora, Dolli Irigoyen.

Finalmente recomienda a la gente y sus colegas que vaya el próximo finde a la villa que además de degustar y disfrutar de las comidas visiten a los productores presentes en el Mercado, que siempre llegan con sus creaciones y cultivos.

“Los productores son claves, sin ellos no existimos. Si los cocineros no apoyamos a los productos, y no tenemos productos no podemos crecer, uno no puede vivir toda la vida cocinando lo mismo”, concluye el entrevistado.

Pablo Buzzo x Pablo Buzzo, para conocerlo más

En diez palabras, ¿quién es Pablo Buzzo?

Una persona que tiene la inmensa suerte de ser feliz con la cocina, con el mundo de la gastronomía.

¿Por cuál puerta ingresaste a la cocina?

Desde chico el mundo de la cocina me era familiar, no lo quería mucho pero se ve que sin querer lo respiré… Una madre cocinera, una abuela cocinera amateur pero increíble y un papá al que le gusta comer me mostraron Neuquén y la cordillera desde chico.

Cocinero, chef, gourmet… ¿tres formas de decir lo mismo o no necesariamente?

Cocinero, así me gusta a mí. Chef es jefe y para ser jefe hay que pasar muchas horas en la cocina, pero sobretodo saber guiar y ser líder, trabajar a la par, enseñar, aprender. Gourmet es una forma de ver la gastronomía y para mí no necesariamente la elaborada.

¿De qué hablamos cuando hablamos de un plato gourmet?

La gente relaciona lo gourmet con un plato elaborado o con materia prima cara, o porque le gusta o disfruta mucho comer bien, pero no es un término que me guste mucho. Me gusta que la gente aprenda a probar cosas distintas, que una ensalada de rúcula de El Chañar tenga peras del Valle de Río Negro y un queso Patagonzola de Neuquén. Eso es una ensalada con productos locales y muy rica y en vez de tomarla como muy local se la toma como gourmet porque la pera va de postre y el queso va de entrada y mezclando en armonía los productos tenemos algo único y nuestro.

¿Qué papel juega la vista a la hora de comer?

¡Todo! A la gente le gusta lo estético, somos curiosos, nos gusta el orden y los colores y eso es muy bueno en un plato. Nos sentamos y miramos, nos gusta su aroma y después su sabor. Nos gusta ver los colores de una ensalada, eso es armonía ¡y nos gusta!

Una escena típica del Patio de cocina regional, en la fiesta.

Buzzo (izq) con su colega Juan Solorza (der) y el conductor de la fiesta, Lorenzo Lorente (centro)