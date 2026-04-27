Condiciones climáticas en Patagonia: temperaturas y alertas para este martes 28 de abril 2026.-

El clima en el norte de la Patagonia presentará una jornada de marcados contrastes este martes 28 de abril 2026. Tras un inicio de semana dominado por el aire frío polar, el ingreso de un sistema de bajas presiones provocará un ascenso temporario de la temperatura, situando las máximas por encima de los 21°C.

Sin embargo, según los datos actualizados de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), esta mejora térmica vendrá acompañada por un incremento significativo del viento, con períodos de ráfagas intensas provenientes del sector oeste que marcarán el ritmo de la tarde en los valles y la zona costera.

Pronóstico para el martes 28 de abril 2026 en la Patagonia: viento y ascenso térmico en valles, meseta y costa

Para la zona del Alto Valle y el Valle Medio, se espera un martes con nubosidad variable y condiciones de inestabilidad hacia la noche. La entidad climática regional advierte que la intensidad del viento será el factor determinante, con ráfagas que ganarán fuerza después del mediodía.

En la meseta central y la costa rionegrina, el panorama será similar: un ambiente más templado que el domingo previo, pero condicionado por la circulación de aire del sudoeste que mantendrá el sello otoñal característico de la región.

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Cielo mayormente cubierto y ventoso.

Ingreso de un frente frío con lluvias y nevadas en toda la cordillera.

MIN. 3°C | MÁX. 8°C.

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Períodos nubosos y algo de inestabilidad.

Ráfagas de viento de hasta 88 kilómetros por hora.

MIN. 0°C | MÁX. 12°C.

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Lluvias y chaparrones aislados, sobre todo hacia la noche.

Ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

MIN. 1°C | MÁX. 15°C.

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Cielo mayormente cubierto y ventoso.

Ráfagas de viento que superarán los 100 kilómetros por hora, sobre todo por la noche.

MIN. 4°C | MÁX. 16°C.

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Períodos ventosos con ráfagas fuertes en los valles.

Ascenso de las temperaturas.

MIN. 7°C | MÁX. 22°C.

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Cielo mayormente cubierto, lluvias débiles y dispersas.

Períodos ventosos.

MIN. 9°C | MÁX. 18°C.