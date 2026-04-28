Chubut anunció que construirá su parque Fotovoltaico en Paso de Indios para 2027

La actividad se desarrolló en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno y contó con la participación del gerente general de EPECH, Sebastián De la Vallina, quien rubricó el convenio junto al titular del Ejecutivo.

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, encabezó la firma del convenio para la creación de un Parque Solar Fotovoltaico en la localidad de Paso de Indios, en el marco de la Empresa Provincial de Energía del Chubut (EPECH S.A.U.). La obra permitirá fortalecer la generación de energía sustentable y segura en la meseta central.

El titular del Ejecutivo destacó que la inversión provincial de $8.400 millones constituye un avance histórico en el fortalecimiento del suministro energético en la región. La medida garantizará el acceso al suministro eléctrico sin interrupciones, reemplazando el actual sistema de generación mediante grupos electrógenos por una Microred Inteligente, que proveerá energía limpia, segura y accesible, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y optimizando los costos operativos mediante la incorporación de nuevas tecnologías y monitoreo remoto en tiempo real.

La obra prevé la instalación de un sistema de generación eléctrica mediante una microred híbrida compuesta por un Parque Solar Fotovoltaico de 2,8 MWp, un sistema de almacenamiento en baterías (BESS) de 5 MWh y generación de respaldo, lo que representará una mejora significativa en la matriz energética local.

La iniciativa permitirá incrementar la participación de energías renovables, reducir la dependencia de combustibles fósiles, optimizar los costos de generación a mediano y largo plazo y mejorar la confiabilidad y estabilidad del suministro eléctrico en Paso de Indios y zonas aledañas.

Asimismo, contribuirá a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y al fortalecimiento de la seguridad energética, promoviendo el desarrollo productivo local a partir de infraestructura moderna, eficiente y sustentable.

Durante la firma, Torres destacó que » (…) siendo uno de los motores energéticos más importantes del país, aún tenemos pueblos aislados energéticamente, conectados a motores a gasoil que son ineficientes y generan trastornos y cortes de luz muy importantes en todo el territorio”, y consideró que esta situación “es surrealista, considerando toda la energía que Chubut generó durante tanto tiempo”.

La actividad se desarrolló en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno. Foto gentileza.

“Hubo muchos proyectos fallidos bajo títulos pomposos como ‘soberanía energética’, y por eso es importante avanzar con una prueba piloto concreta en un pueblo como Paso de Indios, que hoy depende totalmente de la generación a base de gasoil, para que sea el primero de la Patagonia en consumir energía renovable en su totalidad”, aseguró el titular del Ejecutivo, quien además señaló que “de esta manera, vamos a bajar el costo del megavatio de 570 dólares, a 150”.

Energía renovable y a menor costo

El objetivo final de la Empresa Provincial de Energía es reducir el costo de la energía, “en un acto de justicia, esos pueblos que históricamente estuvieron energéticamente aislados van a poder ser autosustentables, con una tecnología que muchos creían imposible de implementar en Chubut”, sostuvo el Gobernador.

“La eficiencia de esta iniciativa demuestra que podemos reducir considerablemente los costos y hacer de esta prueba piloto el primer paso para transformar la forma en la que consumimos energía en nuestra provincia”, remarcó.

Torres destacó a su vez que el volumen de energía previsto del Parque Fotovoltaico “está enmarcado en la planificación del crecimiento de una localidad como Paso de Indios para los próximos 20 años”.

La obra “comenzará la primera semana de junio y se prevé que finalice en febrero de 2027”, anticipó el mandatario, concluyendo que el proyecto “será un caso de éxito que luego podrá replicarse, incluso en el sector privado, en industrias electrointensivas, lo que resulta beneficioso para todos los chubutenses”.

Por su parte, el gerente general de EPECH, Sebastián De la Vallina, explicó que “se trata de un sistema híbrido compuesto por una Microred Inteligente con un Parque Fotovoltaico en Paso de Indios”, y detalló que “actualmente la localidad utiliza generación aislada, que requiere combustible y emite CO₂, con costos operativos muy elevados que se incrementan por el precio de los combustibles, los aceites y la logística necesaria para el mantenimiento de los equipos”.

“Vamos a avanzar hacia un proyecto fotovoltaico en el que los dos motores actuales, que son alquilados luego de que los originales que se utilizaron durante 15 años se averiaran, van a ser reemplazados por un sistema que permitirá alcanzar una generación de 2,8 megavatios de energía limpia y segura, con tecnologías modernas y monitoreo en tiempo real”, señaló.

Asimismo, indicó que la obra incluirá la construcción de un edificio que funcionará como centro de control del Parque Fotovoltaico.

Torres concluyó en que “este Parque Fotovoltaico será el primer proyecto de generación que reduzca drásticamente el costo del megavatio, y permitirá replicar este modelo en otros municipios, incluso aquellos con sistemas cooperativos, para bajar los costos de generación y dejar de depender de Cammesa, siendo Chubut una provincia generadora de energía”.

Módulos y potencia

El sistema de generación contempla la instalación de 4.680 módulos fotovoltaicos marca Trina Solar, modelo TSM-NEG19RC.20, con una potencia de 615 Wp cada uno. Los módulos estarán montados sobre 130 estructuras fijas tipo 1V36, con separación de 6 metros entre filas y orientación Norte-Sur.

La energía generada será convertida a corriente alterna mediante 8 inversores Huawei SUN2000-330KTL-H1, con una potencia nominal de 330 kVA y tensión de 800V. Parte de esta energía será almacenada en un sistema de baterías Huawei Luna 2000-5015-2S de 5 MWh.

Posteriormente, la energía será elevada de baja tensión (800V) a media tensión (13,2 kV) mediante una estación transformadora, integrando los generadores existentes en un sistema híbrido off-grid, controlado por un sistema de gestión energética centralizado.

En términos de generación anual, se estima que la demanda de Paso de Indios (3.438 MWh) será cubierta mediante energía solar fotovoltaica (1.457 MWh), almacenamiento en baterías (1.251 MWh) y generación a combustión (730 MWh), lo que permitirá reducir significativamente el uso de combustibles fósiles y aumentar la participación de energías renovables en un 20%.