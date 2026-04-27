ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Servicios

Alerta por viento y lluvia en Neuquén y Río Negro para este martes 28: cuáes son los peores horarios

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia por ráfagas de hasta que pueden alcanzar los 90 km/h y valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que incluso en las regiones cordilleranas pueden ser en forma de nieve.

Redacción

Por Redacción

Foto: Gentileza.

Foto: Gentileza.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por viento y lluvia en Neuquén y Río Negro para este martes 28 de abril. Cuáles son los peores horarios.

Según detalló el organismo nacional, para mañana se esperan «vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h», que pueden ser superados puntualmente en regiones del norte patagónico.

Asimismo, en determinados sectores también aguardan lluvias de variada intensidad: «Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local. En las zonas cordilleranas, las precipitaciones pueden ser en forma de nieve y los acumulados mayores a 30 mm«.

Mapa de alertas del SMN para este martes 28 de abril.

Los peores horarios de las alertas en Neuquén y Río Negro este martes 28

La alerta por viento abarca todo el territorio neuquino y rionegrino y desde el Servicio Meteorológico precisaron que el horario de las ráfagas más intensas será durante la noche.

Con respecto a la lluvia, en Río Negro la alerta rige para horas de la tarde en:

  • Bariloche.
  • Cordillera de Pilcaniyeu.
  • Cordillera de Ñorquincó.

En Neuquén, la alerta por lluvia rige desde la tarde hasta horas de la noche de este martes en:

  • Los Lagos
  • Cordillera de Huiliches.
  • Cordillera de Lácar.
  • Sur y cordillera de Aluminé.
  • Cordillera de Chos Malal.
  • Cordillera de Loncopué.
  • Cordillera de Minas.
  • Cordillera de Picunches.
  • Cordillera de Ñorquín.

Por último, la alerta se mantiene sólo en horas de la noche en:

  • Catán Lil.
  • Collón Curá.
  • Zapala.
  • Zona baja de Aluminé.
  • Zona baja de Huiliches.
  • Zona baja de Lácar.

Temas

Alerta Meteorológica

Bariloche

Cipolletti

Lluvia

Neuquén

Río Negro

Roca

Viedma

Viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por viento y lluvia en Neuquén y Río Negro para este martes 28 de abril. Cuáles son los peores horarios.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén