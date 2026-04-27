Alerta por viento y lluvia en Neuquén y Río Negro para este martes 28: cuáes son los peores horarios
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia por ráfagas de hasta que pueden alcanzar los 90 km/h y valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que incluso en las regiones cordilleranas pueden ser en forma de nieve.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por viento y lluvia en Neuquén y Río Negro para este martes 28 de abril. Cuáles son los peores horarios.
Según detalló el organismo nacional, para mañana se esperan «vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h», que pueden ser superados puntualmente en regiones del norte patagónico.
Asimismo, en determinados sectores también aguardan lluvias de variada intensidad: «Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local. En las zonas cordilleranas, las precipitaciones pueden ser en forma de nieve y los acumulados mayores a 30 mm«.
Los peores horarios de las alertas en Neuquén y Río Negro este martes 28
La alerta por viento abarca todo el territorio neuquino y rionegrino y desde el Servicio Meteorológico precisaron que el horario de las ráfagas más intensas será durante la noche.
Con respecto a la lluvia, en Río Negro la alerta rige para horas de la tarde en:
- Bariloche.
- Cordillera de Pilcaniyeu.
- Cordillera de Ñorquincó.
En Neuquén, la alerta por lluvia rige desde la tarde hasta horas de la noche de este martes en:
- Los Lagos
- Cordillera de Huiliches.
- Cordillera de Lácar.
- Sur y cordillera de Aluminé.
- Cordillera de Chos Malal.
- Cordillera de Loncopué.
- Cordillera de Minas.
- Cordillera de Picunches.
- Cordillera de Ñorquín.
Por último, la alerta se mantiene sólo en horas de la noche en:
- Catán Lil.
- Collón Curá.
- Zapala.
- Zona baja de Aluminé.
- Zona baja de Huiliches.
- Zona baja de Lácar.
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