Alerta por viento y lluvia en Neuquén y Río Negro para este martes 28: cuáes son los peores horarios

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por viento y lluvia en Neuquén y Río Negro para este martes 28 de abril. Cuáles son los peores horarios.

Según detalló el organismo nacional, para mañana se esperan «vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h», que pueden ser superados puntualmente en regiones del norte patagónico.

Asimismo, en determinados sectores también aguardan lluvias de variada intensidad: «Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local. En las zonas cordilleranas, las precipitaciones pueden ser en forma de nieve y los acumulados mayores a 30 mm«.

Mapa de alertas del SMN para este martes 28 de abril.

Los peores horarios de las alertas en Neuquén y Río Negro este martes 28

La alerta por viento abarca todo el territorio neuquino y rionegrino y desde el Servicio Meteorológico precisaron que el horario de las ráfagas más intensas será durante la noche.

Con respecto a la lluvia, en Río Negro la alerta rige para horas de la tarde en:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



En Neuquén, la alerta por lluvia rige desde la tarde hasta horas de la noche de este martes en:

Los Lagos

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur y cordillera de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.



Por último, la alerta se mantiene sólo en horas de la noche en: