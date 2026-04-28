Preparan la primera sesión de la Legislatura de Río Negro y este martes definen el temario, con reformas

Este lunes se reunió la comisión de Asuntos Sociales. Los debates seguirán este martes con el Plenario. Foto: Mauricio Martín.

En su primera sesión ordinaria del 2026, la Legislatura tratará este jueves un paquete de proyectos del Poder Ejecutivo, aunque un abordaje inicial se cumplió ayer en las comisiones y continuará este martes en el Plenario.

La batería de expedientes gubernamentales comprende la ratificación del acuerdo con el consorcio de Southern Energy para exportar GNL por el Golfo San Matías, la reforma de la ley de Trabajo y, entre otras, la desregulación farmacéutica.

Estos dos últimos ya fueron debatidos este lunes en la comisión de Asuntos Sociales, que preside Fabián Zgaib, y en el oficialismo admitieron modificaciones a su proyecto para reformar la ley 4438 que regula la actividad del profesional farmacéutico, sancionada en el 2009.

Labor definirá el orden del día

Este martes, en el Plenario de Comisiones, los legisladores volverán sobre esos expedientes y, en definitiva, por la tarde, Labor Parlamentaria resolverá el temario de la sesión, descontándose que las iniciativas del Ejecutivo serán incluidas.

El debate por las reformas de la actividad farmacéutica se adelantó en Sociales, a partir de la presencia del ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, quien fundamentó la propuesta de cambios del gobierno. Participaron, además, representantes del Colegio Farmacéutico de Río Negro.

La bancada de JSRN introducirá modificaciones a su texto presentado, recogiendo sugerencias de la entidad de los profesionales. Las alteraciones se vincularán con la propiedad de las farmacias y los límites geográficos para sus radicaciones.

El ministro de Salud, Demetrio Thalessis concurrió a la comisión de Asuntos Sociales para fundamentar la desregulación de la actividad farmacéutica. Foto: Mauricio Martín

La iniciativa presentada posibilita la titularidad para cualquier persona o figura societaria, a lo cual, el oficialismo reduciría esa apertura, posiblemente excluyendo a las sociedades anónimas.

El presidente del bloque, Facundo López, anticipó esa opción en la propia comisión.

El texto definitivo anoche se redactaba y, seguramente, se presentaría este martes en el Plenario.

Distancias entre farmacias

Otro punto que atenuaría JSRN en su propuesta de desregulación se vincularía con la distancia. Actualmente, los límites de proximidad están fijados en los 400 metros y el proyecto original elimina toda restricción. Aparecería una pauta intermedia.

Previamente, el ministro Thalasselis vinculó el proyecto de las farmacias con la necesidad de su actualización y la consecuente incorporación de la receta electrónica, como también prácticas ya existentes pero sin normas, como la telefarmacia o la entrega domiciliaria.

La presidenta del Colegio Farmacéutico, Alejandra Fanloo, compartió esas actualizaciones, a la vez, que advirtió de las dificultades de la implementación de la receta electrónica. Observó el punto de la liberación de la titularidad de las farmacias y, también, de la eliminación de cualquier restricción en las distancias.

Las comisiones legislativas también avanzaron en las modificaciones propuestas por el Ejecutivo a la ley 5255 donde introduce la digitalización, la autoinspección y un nuevo esquema de sanciones laborales.

La norma propuesta establece instancias previas a la sanción, con mecanismos de regularización temprana que permiten a los empleadores corregir infracciones antes de que se apliquen multas. Además, las modificaciones a la normativa de Trabajo contemplan programas de autoinspección mediante declaraciones juradas, lo que abre la puerta a que parte del control pase a depender de la propia empresa, según el propósito planteado por la iniciativa.