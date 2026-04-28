¿Prioridad a docentes de Río Negro en los cargos?: cómo sería el puntaje por arraigo

Dos proyectos de ley buscan generar prioridad a los docentes que se forman y residen en Río Negro. Foto: Archivo/Marcelo Ochoa

Los docentes que residan en Río Negro podrían tener un puntaje mayor al momento de aspirar a cargos en el sistema de vacantes del Consejo Provincial de Educación si prospera una reforma del estatuto impulsada en la Legislatura.

Río Negro tiene varias ciudades limítrofes con localidades de otras provincias como Viedma con Carmen de Patagones (Buenos Aires); Cipolletti con Neuquén; Catriel con 25 de Mayo (La Pampa); Río Colorado con La Adela (La Pampa); ó El Bolsón con Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén (Chubut), por eso el movimiento de docentes es una constante.

Dos legisladores de distintas fuerzas, JSRN y PRO, entendieron que ante esta realidad y el impacto que genera la baja natalidad con la matrícula escolar -especialmente en Nivel Inicial y Primario- se debía otorgar “prioridad” mediante distintos mecanismos a los docentes que se formaron y que residen en Río Negro.

JSRN otorga 4 puntos a los formados en institutos y residentes

La propuesta del oficialismo fue promovida por Soraya Yahuar que planteó establecer un puntaje especial equivalente a 4 puntos en la apertura de legajo en cualquiera de las tres juntas de clasificación a docentes que posean domicilio legal en la Provincia.

También agrega 4 puntos a quienes tengan título de alguno de los institutos de formación docente de Río Negro y el puntaje será de 3 en el caso de egresados de carreras afines de las universidades nacionales de Río Negro y del Comahue.

En los fundamentos Yahuar recordó que Río Negro tuvo un impacto en la caída de la matrícula escolar del 40 por ciento en la última década, atada a la natalidad, y que también la propia provincia tiene sus centros de formación asociados a los diseños curriculares rionegrinos.

“La educación rionegrina tiene un gran desafío: diseñar e implementar nuevas políticas públicas en educación, donde la formación docente fortalezca el conocimiento del entorno donde se inserta la escuela, los ambientes socio productivos, culturales y políticos, que van a permitir al docente adaptar la enseñanza a la realidad del educando, aumentando la motivación y relevancia del aprendizaje de los niños/as y jóvenes”, destacó la legisladora oriunda de la Región Sur.

El PRO promueve más puntaje por arraigo y antigüedad

Otro proyecto que va en el mismo sentido fue presentado por Juan Martin y acompañado por sus pares del bloque PRO- Unión Republicana, quien también fija un puntaje, partiendo de 4 puntos pero variable según la antigüedad, a los docentes residentes, pero en este caso especifica aún más qué tipo de residencia debe tener el educador que debe ser como mínimo de 3 años.

Esta iniciativa no indica que debe tener domicilio legal en la provincia sino acreditar mediante algún mecanismo legal su residencia “efectiva, probada e ininterrumpida”, dejando la excepción a quienes temporariamente estuvieron ausentes del territorio por cuestiones de formación. También suma el “plus por arraigo rural”, para los lugares donde las condiciones climáticas y geográficas son extremas.

Otro punto que especifica la iniciativa del PRO es que en caso de igualdad de puntaje para tomar un cargo, “se priorizará a quien acredite ser nacido en Río Negro o, en su defecto, posea mayor antigüedad viviendo dentro de la provincia”.

Martin, en sus fundamentos, destacó la amplia red de institutos de formación docente de la provincia y la “falta de oportunidades” que se genera muchas veces ante la falta de reconocimiento del “arraigo como valor agregado”.

También admitió que el “federalismo” permite la libre circulación, pero entendió que se debe reconocer con un puntaje especial a quienes se forman y residen en la provincia.