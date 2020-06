A 5 años del día en que Independiente de Neuquén se sintió de Primera

El 3 de junio de 2015, Independiente de Neuquén jugó uno de los partidos más trascendentes de su historia. En la cancha de Lanús, se midió con Racing, campeón del fútbol argentino de aquel momento, por los 32avos de Copa Argentina.

El Rojo perdió 2 a 0 pero pudo mantener el empate hasta el segundo tiempo cuando la Academia puso tres delanteros y terminó imponiendo su jerarquía.

El equipo dirigido por Gustavo Coronel llegaba entonado a aquel duelo. Tres días antes había vencido 2 a 0 a Deportivo Madryn en La Chacra, lo que lo dejaba líder de su zona en el Federal A con 20 puntos en 11 fechas, producto de seis triunfos, dos empates y tres derrotas.

Por Copa Argentina había superado tres rondas. Eliminó por penales a dos clásicos rivales, Alianza y Cipolletti. Luego, le ganó 1 a 0 a Racing de Olavarría en Neuquén.

Las cifras del histórico encuentro 10 de los 11 titulares de Racing habían sido campeones en 2014. El único refuerzo de ese año era Washington Camacho. 3 rondas pasó el Rojo en la Copa. Eliminó a Alianza, Cipolletti y Racing de Olavarría.

Más allá del buen momento, enfrente tenía a la Academia de Diego Cocca, campeona del Torneo Final 2014 el semestre anterior.

“Veníamos punteros, llegábamos bien. Supimos que Diego Cocca había visto videos nuestros. Que nos hayan estudiado significa que nos respetaban”, analizó Orlando Porra, autor del gol que clasificó al equipo en la fase anterior.

“Queríamos disfrutarlo, fuimos el primer equipo neuquino en jugar contra un grande por la Copa Argentina, es algo muy lindo”. Lalo Porra, “10” del equipo, mencionó el valor histórico.

“Nos agarró en la cresta de la ola. Veníamos de ganar en el Federal y de haber eliminado con justicia a Racing de Olavarría. Con Alianza y Cipolletti habíamos sufrido, Willy Ferreyra fue una muralla”, destacó, por su parte, Nahuel González, valorando la figura del arquero.

En ese momento, Coronel alternaba bajo los otros palos entre Ferreyra y Nicolás Peralta. Contra Racing le tocó al segundo.

“Es un lindo recuerdo, hoy lo veo desde otro lugar y fue algo importantísimo para mí, un premio a todos los años en el fútbol. Fue increíble entrar a la cancha junto a esos jugadores y por un rato sentirme jugador de Primera”, reconoció el guardameta y capitán.

“Nos ilusionamos después de terminar el primer tiempo 0 a 0, sin haber pasado muchos sobresaltos. En un par de jugadas nos lo liquidaron”. El arquero Nicolás Peralta destacó la paridad.

Aunque los de Avellaneda dominaron, Independiente se plantó bien y aguantó el cero en el entretiempo. El cambio de esquema, con el ingreso de Brian Fernández por Washington Camacho, fue determinante. El ingresado acompañó en el ataque a Gustavo Bou y Diego Milito, dupla de gran nivel en el campeonato de 2014.

“Cocca se fue enojado al entretiempo. Tan enojado que nos metió tres delanteros y nos mató”, recordó, entre risas, Peralta.

Fernández remató dos buenos desbordes de Bou y en 18 minutos del complemento quedó el 2 a 0 definitivo en el marcador.

“Racing nos presionó, no nos dejó jugar, tenían un ritmo distinto, se notaron las dos categorías de diferencia”, evaluó Lalo.

“Fue un partido soñado, no queríamos que termine. Por dos días, casi tres, nos sentimos jugadores de Primera”. Nahuel González, defensor, valoró el factor emocional.

González también hizo hincapié en la velocidad de juego de Racing y también en el ambiente.

“Quería comunicarme con compañeros a 5 o 10 metros de distancia y por la cantidad de gente que había no nos escuchábamos. Eso en Federal A no se daba muy seguido. La pelota no se iba nunca, nosotros la teníamos poco tiempo y ellos la recuperaban enseguida. Eran un equipo recontra aceitado, marcaron diferencias pero no fue abismal”, aseguró.

A pesar de no haber podido dar el batacazo, Independiente de Neuquén se dio el gusto de enfrentar al campeón del fútbol argentino y hacer un digno papel. Cinco años después, el recuerdo sigue vigente y significa una página importante en la historia del Rojo.