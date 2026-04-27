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Sin gluten y llena de sabor: la receta salada que conquista mesas saludables en minutos

Una opción fácil, nutritiva y versátil para quienes buscan comer sin TACC sin resignar sabor. Una preparación salada con ingredientes simples, ideal para almuerzos o cenas livianas y listas en poco tiempo.

Redacción

Por Redacción

Tarta de calabaza y queso sin gluten. Imagen ilustrativa.

Tarta de calabaza y queso sin gluten. Imagen ilustrativa.

Esta tarta es una de las más elegidas dentro de la cocina sin gluten porque combina textura cremosa, dulzura natural de la calabaza y un sabor intenso gracias al queso. Además, no requiere harinas tradicionales, lo que la convierte en una opción apta para celíacos y para quienes buscan reducir el consumo de trigo.

Ingredientes tarta de calabaza y queso sin TACC

Para la base:

  • 1 taza de harina de arroz
  • 1/2 taza de fécula de maíz
  • 1 huevo
  • 3 cucharadas de aceite
  • 1 pizca de sal
  • Agua cantidad necesaria

Para el relleno:

  • 1 calabaza mediana
  • 2 huevos
  • 150 g de queso rallado
  • 100 ml de crema o yogur natural
  • Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Preparación paso a paso de la tarta de calabaza y queso

  • Cocinar la calabaza al horno o al vapor hasta que esté bien tierna. Luego hacer un puré y reservar.
  • Mezclar la harina de arroz, la fécula de maíz, el huevo, el aceite y la sal. Agregar agua de a poco hasta formar una masa suave.
  • Estirar la masa y colocarla en una tartera previamente aceitada.
  • Prehornear 10 minutos a 180°C.
  • En un bowl, mezclar el puré de calabaza con los huevos, la crema y el queso rallado. Condimentar.
  • Volcar el relleno sobre la base y hornear entre 25 y 30 minutos hasta que esté firme y dorada.
  • Dejar reposar unos minutos antes de cortar.

Por qué esta receta funciona en una dieta sin gluten

  • No utiliza harinas con TACC
  • Aporta fibra natural de la calabaza
  • Es saciante y equilibrada
  • Se adapta a comidas principales o viandas

Ideas de variantes

  • Agregar espinaca salteada al relleno
  • Incorporar cebolla caramelizada
  • Reemplazar el queso por versiones veganas
  • Hacer versión individual en moldes pequeños

Temas

Receta fácil

Río Negro

Saludable

sin gluten

Sin TACC

Esta tarta es una de las más elegidas dentro de la cocina sin gluten porque combina textura cremosa, dulzura natural de la calabaza y un sabor intenso gracias al queso. Además, no requiere harinas tradicionales, lo que la convierte en una opción apta para celíacos y para quienes buscan reducir el consumo de trigo.

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