Sin gluten y llena de sabor: la receta salada que conquista mesas saludables en minutos

Esta tarta es una de las más elegidas dentro de la cocina sin gluten porque combina textura cremosa, dulzura natural de la calabaza y un sabor intenso gracias al queso. Además, no requiere harinas tradicionales, lo que la convierte en una opción apta para celíacos y para quienes buscan reducir el consumo de trigo.

Ingredientes tarta de calabaza y queso sin TACC

Para la base:

1 taza de harina de arroz

1/2 taza de fécula de maíz

1 huevo

3 cucharadas de aceite

1 pizca de sal

Agua cantidad necesaria

Para el relleno:

1 calabaza mediana

2 huevos

150 g de queso rallado

100 ml de crema o yogur natural

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Preparación paso a paso de la tarta de calabaza y queso

Cocinar la calabaza al horno o al vapor hasta que esté bien tierna. Luego hacer un puré y reservar.

Mezclar la harina de arroz, la fécula de maíz, el huevo, el aceite y la sal. Agregar agua de a poco hasta formar una masa suave.

Estirar la masa y colocarla en una tartera previamente aceitada.

Prehornear 10 minutos a 180°C.

En un bowl, mezclar el puré de calabaza con los huevos, la crema y el queso rallado. Condimentar.

Volcar el relleno sobre la base y hornear entre 25 y 30 minutos hasta que esté firme y dorada.

Dejar reposar unos minutos antes de cortar.

Por qué esta receta funciona en una dieta sin gluten

No utiliza harinas con TACC

Aporta fibra natural de la calabaza

Es saciante y equilibrada

Se adapta a comidas principales o viandas

Ideas de variantes