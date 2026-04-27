Sin gluten y llena de sabor: la receta salada que conquista mesas saludables en minutos
Una opción fácil, nutritiva y versátil para quienes buscan comer sin TACC sin resignar sabor. Una preparación salada con ingredientes simples, ideal para almuerzos o cenas livianas y listas en poco tiempo.
Esta tarta es una de las más elegidas dentro de la cocina sin gluten porque combina textura cremosa, dulzura natural de la calabaza y un sabor intenso gracias al queso. Además, no requiere harinas tradicionales, lo que la convierte en una opción apta para celíacos y para quienes buscan reducir el consumo de trigo.
Ingredientes tarta de calabaza y queso sin TACC
Para la base:
- 1 taza de harina de arroz
- 1/2 taza de fécula de maíz
- 1 huevo
- 3 cucharadas de aceite
- 1 pizca de sal
- Agua cantidad necesaria
Para el relleno:
- 1 calabaza mediana
- 2 huevos
- 150 g de queso rallado
- 100 ml de crema o yogur natural
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
Preparación paso a paso de la tarta de calabaza y queso
- Cocinar la calabaza al horno o al vapor hasta que esté bien tierna. Luego hacer un puré y reservar.
- Mezclar la harina de arroz, la fécula de maíz, el huevo, el aceite y la sal. Agregar agua de a poco hasta formar una masa suave.
- Estirar la masa y colocarla en una tartera previamente aceitada.
- Prehornear 10 minutos a 180°C.
- En un bowl, mezclar el puré de calabaza con los huevos, la crema y el queso rallado. Condimentar.
- Volcar el relleno sobre la base y hornear entre 25 y 30 minutos hasta que esté firme y dorada.
- Dejar reposar unos minutos antes de cortar.
Por qué esta receta funciona en una dieta sin gluten
- No utiliza harinas con TACC
- Aporta fibra natural de la calabaza
- Es saciante y equilibrada
- Se adapta a comidas principales o viandas
Ideas de variantes
- Agregar espinaca salteada al relleno
- Incorporar cebolla caramelizada
- Reemplazar el queso por versiones veganas
- Hacer versión individual en moldes pequeños
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