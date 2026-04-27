El intendente Luis Bertolini logró postergar el pedido de detención domiciliaria de la fiscalía

El intendente de Plottier, Luis Bertolini, logró postergar por al menos un día el pedido de detención domiciliaria que la fiscalía de Delitos Económicos tiene preparado desde hace semanas. Las cuatro horas y media que duró la audiencia del lunes no fueron suficientes para llegar a debatir ese punto, y continuará este martes a las 9:30.

Es cierto que buena parte de la jornada -dos horas- la insumió la descripción de los hechos que les atribuyen a Bertolini, su secretaria de Hacienda Gladys Ramírez, y los empresarios Pedro Vilchez y Mauricio López (hijo de Ramírez), que son todos los imputados en la causa.

Pero después empezaron los planteos de nulidad de la audiencia por parte de la defensa del intendente, a cargo de Javier Pino Muñoz y Maximiliano Gómez, y de apartamiento del fiscal jefe Pablo Vignaroli.

La jueza Carina Álvarez resolvió el primero pero postergó para mañana su decisión respecto de lo segundo. No se descarta que la defensa interponga más recursos en la instancia que comenzará a las 9:30.

Esta audiencia debió realizarse el 13 de abril, pero se suspendió por un inoportuno cuadro gastrointestinal del intendente. Su concreción ahora empieza a complicarse por la agenda de fiscales y defensores.

De hecho Vignaroli avisó que no estará el martes por un viaje programado; Pablo Gutiérrez -abogado de Vilchez- se va el jueves por más de dos semanas y Melina Pozzer -de Ramírez y López- viaja el miércoles.

Negociaciones incompatibles con la función pública

El equipo de la fiscalía -también integrado por Rocío Rivero, Agustina Jara y Facundo Bernat- pudo hacer una parte de la acusación, la que hace a la descripción del hecho. Como anticipó diario RÍO NEGRO, acusó a Bertolini y al resto de negociaciones incompatibles con la función pública.

Según la teoría del caso, favoreció con la contratación de servicios y bienes a Pedro Vilchez y sus empresas por 2.309.230.093,81 pesos a través de 160 contratos.

Bertolini ordenó a su jefe de compras que lo convoque en todas las licitaciones y concursos de precios, de los más variados servicios –desde pintar los cordones de la vereda hasta antibióticos veterinarios, pasando por cajas navideñas- y después el jefe municipal era quien lo designaba ganador, explicó Vignaroli.

¿Sin perjuicio económico?

Pese a lo importante de las cifras, el fiscal jefe aclaró ante una pregunta del abogado Gutiérrez que «a la fecha, no hay perjuicio económico para el Estado» salvo tres casos de sobreprecios. Aclaró que faltan pericias contables que podrían determinarlo.

Rocío Rivero, por su parte, pidió que se lo declare asunto complejo (con lo cual todos los plazos se estiran al doble) y seis meses para completar la investigación. La asistente letrada Agustina Jara detalló el rol que les atribuyen a cada uno de los imputados y mencionó los testigos que aportaron pruebas de la maniobra.

La fiscalía de Estado

Los defensores Pino Muñoz (quien llevó la voz cantante) y Gómez lograron un triunfo pírrico: hicieron sentar en el sillón de la querella a la fiscalía de Estado, que hasta ahora se había mantenido al margen de este legajo.

Los abogados pidieron la nulidad de la audiencia por la ausencia de la fiscalía de Estado. Hubo un cuarto intermedio hasta que apareció Gustavo Kohon, se constituyó en querellante y todo siguió como si nada.

El siguiente planteo de la dupla Pino-Gómez fue para que aparten de la causa al fiscal Vignaroli, a quien habían recusado antes sin éxito. Para entonces ya eran más de las 13, la audiencia había comenzado 8:30, y la jueza Álvarez dispuso un cuarto intermedio hasta mañana.

¿Qué falta todavía?

Mucho. La fiscalía debe fundamentar su pedido de arresto domiciliario para Bertolini, a quien acompañó todo el gabinete sentado en el sector del público. La jueza Álvarez debe resolver si le hace lugar o no.

La defensa, en caso de que no tenga más nulidades, se opondrá muy posiblemente a la formulación cargos, y seguramente a la detención domiciliaria. Están garantizadas varias horas más de debate y recién sobre el mediodía habrá una definición.

Si es que no aparece una nueva sorpresa y la audiencia vuelve a postergarse, aunque teniendo en cuenta los viajes de los abogados Pozzer y Gutiérrez, casi no hay margen para más dilaciones.