Fernando Rodríguez, la sorpresa de Úbeda en Boca: quién es el juvenil de Reserva que viajó a Brasil

Boca llegó a Belo Horizonte, donde enfrentará a Cruzeiro por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En el Estadio Mineirao, el equipo de Claudio Úbeda buscará un resultado clave y para ello, el DT incluyó una sorpresa en su lista de convocados. Se trata de Fernando Rodríguez, el joven arquero de la Reserva que se sumó a la delegación xeneize en busca del máximo objetivo.

La decisión de Úbeda de no salir al mercado de pases de manera urgente y esperar al receso invernal le dio la oportunidad al juvenil de Reserva. El futbolista de 21 años tiene el dorsal número 47 y aparece como el tercer arquero para el duelo clave en Belo Horizonte.

Nacido en Santo Pipó el 15 de septiembre de 2004, su relación con los tres palos es una herencia familiar. Hijo de un entrenador de arqueros del Sporting local, Fernando dio sus primeros pasos en la Escuela Barrio Unido, antes de pasar por las filas de Crucero del Norte.

Sin embargo, su destino cambió definitivamente en 2021, cuando un captor de talentos lo detectó en Misiones y lo llevó a probarse a Casa Amarilla. Solo una semana de entrenamientos bastó para que el Xeneize decidiera ficharlo.

Con el Emiliano Martínez como espejo y referente, el joven misionero se destaca por sus reflejos y la ductilidad en el juego con los pies, características vitales en el fútbol moderno. Tras debutar en la Reserva durante 2024, en febrero de 2025 selló su vínculo profesional con el club hasta diciembre de 2028.

En la reserva del Xeneize, jugó solamente 15 partidos en los que le hicieron 10 goles y logró 5 vallas invictas. Mide 1,89 y fue titular en el Superclásico de la categoría en el cual el club de La Ribera se quedó con la victoria por 2-0.

La posible formación de Boca vs. Cruzeiro por la Copa Libertadores

Además del joven arquero, Úbeda incluyó a varios futbolistas que no vienen teniendo minutos como Agustín Martegani, Camilo Rey Domenech y Lucas Janson, y a un jugador que todavía se encuentra en la etapa de recuperación, como lo es Rodrigo Battaglia.

La posible formación de Boca es con: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Con información de El Gráfico