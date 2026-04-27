Narcomenudeo en Neuquén: la Justicia ordenó la expulsión de varios imputados del barrio Valentina Sur

En un fallo poco habitual destinado a proteger a los vecinos, el juez de garantías Raúl Aufranc ordenó que tres de los cuatro imputados por vender drogas en el barrio Valentina Sur de Neuquén fijen domicilio fuera del sector. La medida de exclusión del barrio busca desarticular los puntos de venta y evitar que los acusados amedrenten a los testigos en una zona marcada por la violencia.

La formulación de cargos fue realizada hoy por la fiscal del caso, Eugenia Titanti, tras un megaoperativo que incluyó 12 allanamientos simultáneos y el secuestro de drogas, armas y millones de pesos en efectivo.

Comercialización de droga y violencia barrial

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF), los imputados —identificados como R.B., N.R., S.R. y F.R.— operaban desde enero de este año. La banda utilizaba viviendas particulares y un kiosco como fachada para la comercialización de estupefacientes en distintos puntos del barrio.

La fiscalía argumentó que la expulsión de los acusados era una medida de coerción indispensable. «Es necesario evitar que influyan sobre los vecinos en un contexto de violencia que dificulta las denuncias», sostuvo Titanti durante la audiencia.

Las medidas cautelares impuestas

El juez Aufranc avaló el planteo de la fiscalía y dictó una serie de restricciones severas para los involucrados. Entre ellas la prohibición de ingreso a Valentina Sur, razón por la cual tres de los imputados deberán vivir en otros sectores de la ciudad.

También se estableció la prisión domiciliaria y uno de los acusados permanecerá detenido en una vivienda fuera del barrio con tobillera electrónica.

Otra de las medidas del juez fue fijar una caución económica de 10 millones de pesos y restricciones adicionales como la prohibición de salir del país, presentaciones semanales en fiscalía y restringir por completo el contacto entre los miembros de la banda.

El resultado del operativo: armas, dinero y drogas

Las detenciones se produjeron tras una investigación que culminó el pasado fin de semana con un despliegue conjunto entre el MPF y la Policía de Neuquén. En total, se demoró a 9 personas y se logró el secuestro de 2,5 kilos y 7 plantas de marihuana, $3,5 millones en efectivo, 3 armas y municiales y elementos para la logística de la venta de droga como balanzas de precisión y un auto.

Además, durante los procedimientos se procedió a la clausura de una vivienda que funcionaba como centro de operaciones para el narcomenudeo.

Plazos de la investigación

La justicia formalizó la investigación por el delito de comercialización de estupefacientes. Se fijó un plazo de cuatro meses para que la fiscalía profundice en las pruebas y determine el alcance total de la red de distribución detectada en este sector de la capital neuquina.