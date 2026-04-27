Programa para celíacos en Río Negro: alcanza a 557 personas y buscan actualizar datos para evitar demoras

Más de medio millar de personas en Río Negro dependen de una tarjeta alimentaria para acceder a productos sin TACC. Sin embargo, registros desactualizados, en algunos casos de más de una década, comenzaron a generar problemas concretos, dificultades para contactar a los beneficiarios y demoras en la reposición del plástico.

Actualmente, el Programa Celíacos alcanza a 557 titulares en toda la provincia, cada uno con una acreditación mensual de $100.000, lo que representa una inversión cercana a $55,7 millones por mes. Según precisó el secretario de Políticas Alimentarias, Fernando Henríquez, la mayor concentración de beneficiarios se registra en Cipolletti, donde 129 personas forman parte del esquema.





Actualización clave para no perder el contacto con beneficiarios

Frente a este escenario, desde el Ministerio de Desarrollo Humano impulsaron una actualización del padrón para mejorar la comunicación, especialmente a través del teléfono celular, ya que el sistema de avisos funciona mediante mensajería automatizada.

«El programa trabaja con Salud Pública, que es quien envía los padrones. Lo que pedimos ahora es una actualización de datos, sobre todo números de celulares, porque cuando se hace efectivo el pago se informa a través de un chatbot», explicó Henríquez.

Programa para celíacos en Río Negro, piden actualizar datos para evitar demoras en la tarjeta. Foto: gentileza.

Además de los avisos de acreditación, durante el mes también se envía información vinculada a nutrición, por lo que contar con datos actualizados permite sostener ese acompañamiento.

Cómo funciona el programa

El beneficio está destinado a personas con celiaquía sin cobertura de obra social y consiste en una tarjeta social precargada para la compra de alimentos libres de gluten.

El ingreso se realiza a través de hospitales públicos, donde se inicia la evaluación social y se carga la información en el sistema provincial. Luego, el Ministerio de Desarrollo Humano articula con Salud para la acreditación del beneficio.

Cada tarjeta tiene fecha de vencimiento y debe renovarse periódicamente. En casos de extravío, robo o deterioro, también se debe gestionar una reposición, trámite que puede verse afectado si los datos personales no están actualizados.

El programa se enmarca en la Ley 3772, que establece la asistencia integral a personas celíacas en la provincia, incluyendo el acceso a tratamiento alimentario específico para quienes no cuentan con recursos.

Cómo actualizar datos o acceder al programa

Quienes ya forman parte del programa pueden iniciar la actualización de datos mediante contacto por WhatsApp al 2920-553245, desde donde se continúa el trámite con el equipo técnico.

En tanto, para ingresar por primera vez, el trámite debe realizarse de manera presencial en el hospital público de cada localidad.

Requisitos:

DNI

Constancia de CUIL

Estudios médicos que acrediten el diagnóstico

Encuesta socioeconómica

Formulario del padrón provincial

El trámite es gratuito y la entrega de la tarjeta puede demorar alrededor de dos meses.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que mantener los datos actualizados es clave para evitar interrupciones en la asistencia y garantizar que el beneficio llegue de manera efectiva a quienes lo necesitan.