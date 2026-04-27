Dos jóvenes promesas representan a Río Negro en el pádel nacional: quiénes son

Valentino Vodanovich y Juan Tomás Ciccioli todavía están en plena etapa formativa, pero ya dan señales claras de su proyección en el pádel, una disciplina que está en constante crecimiento en la región. Con apenas 14 años, el último fin de semana los rionegrinos se consagraron campeones en dos categorías en un torneo que se disputó en Cipolletti.

El certamen, organizado en el club Nuevo Galpón, los tuvo como protagonistas en Segunda y Tercera, donde mostraron madurez deportiva y se impusieron en la final por 6-2 y 6-3 ante la dupla neuquina López-Naim.

Los atletas no comparten equipo de manera habitual, pero se unen para competir en torneos del circuito del Alto Valle, donde mantienen una gran performance frente a rivales de mayor experiencia.

Además, Vodanovich y Ciccioli forman parte del circuito nacional juvenil, donde suman roce competitivo con jugadores de otras provincias y continúan con su formación deportiva. Su próxima presentación será en Luján de Cuyo, por la fecha 3 de la Liga Argentina de Menores, donde competirán por separado.

Una pasión que nació en la infancia

Valentino es oriundo de Villa Regina, comenzó a jugar a los 5 años en la Escuelita Indoor con el profesor Orlando Lorenzo, con quien dio sus primeros pasos durante varios años. Actualmente entrena con Emiliano Bell y también forma parte de la academia de Emiliano Merino, en Tandil.

Por su parte, Juan Tomás Ciccioli, de Cipolletti, se inició en el pádel a los 4 años. Hoy en día entrena en el World Padel Center Patagonia, donde sigue perfeccionándose para las competencias que se avecinan a nivel personal y junto al reginense.