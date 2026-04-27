Luis Caputo acelera la búsqueda de dólares en el mercado local para pagar deuda de julio por US$ 4.500

El Gobierno nacional acelera la búsqueda de dólares en el mercado local ante la imposibilidad de acceder a endeudamiento externo, al tiempo que se prolongan las negociaciones por las fuentes alternativas de financiamiento y el giro pendiente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La estabilidad en el mercado cambiario, producto de un fuerte ingreso de dólares por el agro la energía y las colocaciones de empresas y provincias, mantiene tras bambalinas una alerta amarilla: el Gobierno aún no tiene totalmente resuelto el pago de U$S 4.500 millones a acreedores privados en julio.

Este es el segundo pago importante del año con el mercado y, pese a distintas anuncios, aún el Tesoro Nacional aún no tiene los fondos más allá de las promesas del ministro de Economía, Luis Caputo.

Deuda: qué pasa con la acumulación de reservas y el giro de fondos del FMI

Si bien en lo que va del año el Banco Central compró más de U$S 6.700 millones pudo acumular una parte mínima ya que la mayor porción se utilizó para pagar deuda. Las reservas netas serían levemente positivas en unos U$S 20 millones.

En este escenario, la conducción económica decidió acelerar la captación de dólares en la plaza local y este martes ofrecerá instrumentos para hacerse de U$S 900 millones.

Será a través de una nueva colocación de AO27 y AO28 y esta vez elevó a U$S 350 millones la oferta por cada uno de ellos. Al otro día se celebrará la segunda rueda por US$ 100 millones de cada serie al precio que se fije en la subasta.

Caputo tomó esta decisión luego de la buena licitación previa donde la oferta de dólares fue abundante. Atento a la oportunidad la cartera económica intentará seguir sumando dólares. Al momento, por esta vía captó U$S 1.400 millones, que se aplicaron al pago de obligaciones y por ende en la cuenta del Tesoro Nacional quedan poco más de U$S 500 millones.

En consecuencia, pese a los esfuerzos por comprar reservas y colocar bonos, la caja del Estado para hacer frente a los próximos vencimientos está raleada y es un dato que los mercados no dejan de observar.

Con el riesgo país por encima de los 550 puntos, Caputo dijo en varias oportunidades que Argentina no irá a una nueva emisión de deuda tradicional en Wall Street sino que utilizará otros canales a tasas más bajas.

La posibilidad más firme es un préstamo que se está gestionando con bancos privados, del que se habla hace meses, pero sobre el cual aún no hay precisiones.

En esa línea se encuadran las garantías por U$S 2.500 millones anunciadas por el BID y el Banco Mundial durante la Asamblea del FMI que se realizó hace dos semanas en Washington.

El otro tema anunciado, pero que aún está pendiente, es la aprobación por parte del Directorio del FMI de la segunda revisión. Si bien se comunicó el acuerdo a nivel técnico, unas aclaraciones de última hora sugerían que Argentina aún debía cumplir con algunas exigencias para que el Board se siente a discutir el tema. Pese a las continuas consultas, el organismo sigue sin confirmar la reunión de la cúpula para el visto bueno final y la habilitación del giro de U$S 1.000 millones. En los primeros días de mayo se le debe pagar al organismo un vencimiento de U$S 800 millones y Caputo espera que llegue a tiempo el desembolso para que no se resientan las reservas.

Además de las operaciones para juntar dólares este martes la Secretaría de Finanzas saldrá a buscar pesos para renovar vencimientos por $ 8 billones.

Los analistas del mercado entienden que dadas las actuales condiciones de liquidez la dependencia a cargo de Federico Furiase no debiera tener mayores problemas para conseguir esos fondos.

La expectativa pasa por definir cuál será la estrategia del Gobierno: si absorber pesos para acentuar el proceso de desinflación o liberarlos para favorecer la reactivación.