A dos años de una tarde gloriosa de Cipolletti en Cutral Co

Aquella fría tarde de mayo en el Coloso del Ruca Quimey, Cipolletti tuvo un reencuentro con su historia. Como supo hacer en décadas anteriores derrotó a un equipo de primera división y escribió una de las páginas más importantes del club en el milenio.

Hace dos años, el Albinegro eliminó a Arsenal por penales en los 32avos de final de la Copa Argentina ante una multitud que lo acompañó a Cutral Co.

La previa a ese partido tuvo varias particularidades que engrandecen el batacazo. La participación del equipo en el Federal A había terminado dos meses atrás tras una angustiosa salvación de categoría en la fecha final. El plantel perdió varias piezas importantes como Eduardo Vilce, Fabio Giménez, Jonathan Morán y Jorge Piñero Da Silva.

Contra Arsenal formó con: Alasia; Jara, Medina, Seguel, Morales; Carrera, Valente, Strak, Ávila, Sosa y Del Prete.

“La preparación fue de 15 días. El plantel del Federal y el de la Liga estaban entrenaron juntos, lo redujimos a 24 jugadores y entrenamos exclusivamente para ese partido”, recordó el entrenador Germán Alecha.

El ex delantero, campeón de la Confluencia ese mismo año, agarró el equipo tras la partida de Duilio Botella y cumplió el objetivo de la permanencia.

“El compromiso y la entrega del equipo esa tarde fueron totales. Hicieron un gran esfuerzo para jugar contra un equipo de primera división. Quiero destacar al capitán, César Medina, que tuvo una situación familiar difícil esa semana y no faltó a ningún entrenamiento, tuvo la entereza de guiar al equipo”, agregó el entrenador.

“Hicimos un partido muy inteligente y con el equipo súper concentrado, con gran compañerismo”, destacó por su parte el héroe de esa tarde, Matías Alasia.

“Afrontamos la responsabilidad como se tenía que afrontar y, más allá de ganar por penales, por muchos momentos fuimos superiores a un equipo de la Superliga”, aseguró Matías Sosa, otro de los referentes.

Las cifras a tener en cuenta 20,71 El promedio de edad de los suplentes con Arsenal: Facundo Crespo, Agustín Orellana, Nicolás Gómez, Nelson Páez, Emanuel Morales, Ulises Romero y Enzo Romero. 3 Fases de Copa pasó Cipo en 2018. Eliminó a Deportivo Roca, Independiente de Neuquén y Arsenal. Después quedó afuera contra Almagro.

El encuentro terminó 0 a 0 y tocó definir por penales. El arquero de Cipo, con experiencia en el rubro, era el as bajo la manga. El “1” atajó tres remates mientras que Matías Sosa, Jonathan Morales y Enzo Romero anotaron sus tiros para el triunfo albinegro.

“Cada vez que hay un penal me siento confiado porque es algo que me gusta y disfruto mucho. No tenía referencia de los jugadores rivales porque no soy de mirar eso”, reconoció Alasia.

Alasia atajó el tercero y todos sus compañeros corrieron a abrazarlo.

“Cuando agarro la pelota primero pienso en cruzarla, pero cuando tuve al arquero de frente me hizo dudar y le pegué arriba que lo había practicado. Me imaginaba que la pelota iba a ir más abajo y fue muy en el ángulo”, comentó Sosa, que empató el marcador en la tanda tras el tiro de Gastón Valente al palo.

La trascendencia del partido y los 120 kilómetros que separan Cipolletti de Cutral Co hicieron que el público albinegro cope las tribunas del Coloso del Ruca Quimey.

“El acompañamiento de la gente fue buenísimo. Al hincha le gustan esa clase de partidos, es como volver a la historia grande del club, contra equipos de primera. Y televisado, en todo el país pudieron ver cómo siente la camiseta la gente de Cipolletti”, expresó Alecha.

La gente de Cipo llenó las tribunas del Coloso del Ruca Quimey.

“Fue maravilloso ya se sentía en la semana que decían que íbamos a jugar de local, y cuando íbamos llegando a la cancha veías la gente con los colores blancos y negros por el costado de la ruta”, rememoró Alasia.

Fue el último partido del arquero en el club con un final inmejorable. Más allá del broche de oro, no lo considera una despedida ideal ya que su voluntad era seguir en el club.

“Imaginaba que iba a seguir vistiendo esa camiseta, por cuestiones dirigenciales tuve que tomar la decisión de armar el bolso e irme. Estaba muy feliz en Cipo”, aseguró.

Fue una tarde inolvidable en la que Cipo sintió esa gloria que hizo grande su historia.