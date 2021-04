A los gritos piden puestos de trabajo en el municipio de Viedma

Una decena de trabajadores de la cooperativa Producir Limitada, encabezados por su presidente Gustavo Giménez, ingresaron a los gritos a la sede central de la municipaliad de Viedma, exigiendo una reuión con el intendente Pedro Pesatti en reclamo de fuentes de trabajo.

En un primer momento el grupo fue contenido por las empleadas que cumplen sus tareas en el acceso al lugar y luego tuvieron un duro cruce verbal con Gastón Renda, secretario de Obras Públicas, quien llegó para participar de un acto de apertura de sobres de una licitación.

Entre los participantes de la protesta hubo algunos más efusivos que otros y se escucharon insultos para las autoridades locales, algunas amenazas y reclamos por la falta de atención, mientras que una de las trabajadoras le recordó a Giménez que "Pedro te recibió el viernes".

La tensa situación se prolongó por más de 20 minutos y con un poco más de calma Giménez explicó que "se empezaron a caer todos los trabajos que nosotros tenemos con la gente, son más de 150 familias, y no entendemos porque razón bajan los trabajos y a quién se los dan".

Explicó que "tenemos entendidos que hay empresas que no están como proveedores en el municipio, que no tienen para facturar y son las que están haciendo los trabajos. Es una gran injusticia con la necesidad laboral que hay en Viedma y lo que queremos es que nos atienda el intendente y que nos explique por qué las empresas truchas se están llevando los trabajos", aunque no identificó a ninguna.

Giménez dijo que "hace cuatro meses que no nos dan trabajo" y eso generó que "hay gente que le cortaron los servicios, que no tiene para pagar el alquiler y darle de comer a sus hijos" y se llevaron como promesa que "el lunes comenzamos con algunos trabajos, eso nos dijo Gastón (por Renda)" proque "el intendente no dio la cara, no se porque motivo, porque teníamos un buen diálogo".

Por último enfatizó que "buscamos trabajo, no queremos subsidios o módulos de mercadería, ni que el gobierno nos esté manteniendo" y recordó que "presentamos tres presupuestos para colocar siete garitas y los rechazaron y tenemos entendido que hay gente que no tiene factura, que no son proveedores del municipio y le dan los trabajos igual. Si no tenemos respuesta del intendenete vamos a tener que hacer lo mismo que hacen los compañeros de UPCN, venir, instalarnos afuera y reclamar de la única manera que te pueden escuchar".

Luego del indicende desde el municipio se indicó que la cooperativa tiene domicilio en Ingeniero Huergo y que su titular es hermano de Miguel Báez, dirigente de la Organización de Desocupados en Lucha (ODEL). Además, "la cooperativa recibió contratos para algunos trabajos de servicios menores. Quizo participar en contratos para obras grandes para las que no tiene estructura y presionó violentamente para conseguirlos. El viernes pasado, en virtud de la necesidad de sustento económico aducida por el presidente de la cooperativa, el intendente Pesatti lo recibió".