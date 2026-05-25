Habilitaron el primer tramo del bypass en Añelo, la obra que busca descomprimir el tránsito en Vaca Muerta

El gobierno de Rolando Figueroa habilitó formalmente la primera sección del nuevo bypass de Añelo, una obra de infraestructura vial estratégica diseñada para ordenar el intenso flujo vehicular en el epicentro de la formación Vaca Muerta.

La habilitación comprende un tramo de cinco kilómetros que enlaza las rutas provinciales 7 y 17, con el objetivo de derivar el transporte pesado y evitar su ingreso al casco urbano, lo que permite mejorar la seguridad de los residentes locales y la operatividad de las empresas del sector hidrocarburífero.

Qué se habilitó del bypass en Añelo y las proyecciones a futuro

El sector habilitado incluye dos rotondas y un diseño de doble vía construido en hormigón, con dos carriles de subida y dos de bajada, que facilitan el acceso directo de los rodados de gran porte hacia las instalaciones petroleras de la zona, como la planta de arena de YPF.

El proyecto original experimentó modificaciones técnicas estructurales impulsadas por la actual gestión gubernamental. La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, explicó que al asumir encontraron la obra paralizada, lo que derivó en gestiones para renegociar los trabajos con empresas neuquinas y un rediseño de las especificaciones viales.

«Tomamos dos decisiones en estos meses de ejecución de hacerla doble y por otro lado cambiar la materialidad para que tenga una durabilidad mayor, la pasamos de pavimento a hormigón», precisó la funcionaria.

Foto: Gentileza Gobierno de Neuquén.

El presidente de Vialidad Provincial, José Dutsch, precisó que se trata de una obra «súper importante para la gente», ya que va a descomprimir todo el paso del tránsito pesado que pasa hoy por Añelo y que da la vuelta por la Ruta 17 e ingresa a la zona de producción.

Según las estimaciones oficiales, en los próximos meses se prevé finalizar la totalidad del recorrido, que abarcará 25 kilómetros de extensión, para dejar el trazado completamente operativo.

Figueroa destacó la inauguración del primer tramo del bypass en Añelo

Durante el acto inaugural, el gobernador recorrió la nueva traza acompañado por autoridades provinciales y municipales.

Al respecto, el mandatario provincial destacó que la gestión avanza en lo que catalogó como infraestructura necesaria: «Este nexo nos va a permitir en forma de doble vía poder conectar las rutas para poder alivianar el tránsito que llega hacia Añelo. Esta construcción la estamos realizando entre todos”.

Por su parte, el intendente Fernando Banderet valoró el impacto inmediato de esta apertura para la dinámica urbana de su municipio. «Los vecinos de la ciudad no vamos a sufrir la invasión que teníamos de equipos pesados», expresó el jefe comunal, recordando los inconvenientes crónicos que generaba el paso incesante de camiones tanto por la ruta 7 en la zona del bajo como por la ruta 17 en el alto.

El mandatario municipal anticipó que la concreción de los kilómetros restantes del proyecto será fundamental para consolidar un anillo de seguridad vial integral en beneficio de toda la ciudadanía.

La actividad inaugural también contó con la participación de la senadora nacional Julieta Corroza, el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, y el ministro de Salud, Martín Regueiro.