Se redujo la lista de candidatos para un cargo clave en la Justicia Electoral de Río Negro

En el 2022, el Poder Judicial constituyó el Juzgado Electoral, con la titularidad de Carlos Da Silva. Foto: Marcelo Ochoa

Un cargo clave en la Justicia Electoral de Río Negro será definido en junio y en julio, con la participación de seis de los catorce aspirantes iniciales.

En la primera semana de mayo se realizaron los exámenes para el nombramiento del próximo titular de la Secretaría Electoral de Río Negro. Los resultados de las pruebas completarán los componentes para la elección del Consejo de la Magistratura, de Primera Circunscripción, estimada para junio o en julio.

Con el marco legal y el encuadre del juez, la secretaría se ocupa de la organización y fiscalización de los procesos electorales provinciales.

La vacante se generó en la primera parte del 2026 cuando se jubiló Verónica Belloso, que cumplió con esa función por más de 11 años. Lo hizo inicialmente cuando la Cámara Civil actuaba como órgano electoral y, luego, en el juzgado cuando se conformó en el 2022.

A fines del 2025, el Poder Judicial abrió la inscripción y se sumaron 14 aspirantes. En esa primera nómina se consignó a María Mercedes Buzzo, Fernando Daniel García Rampellotto, Claudia Utrero, Verónica Santoliquido, Natalia Maura, Nicolás Land, Patricia Delgado, Lumila Rossi, Paulina Ojeda Fernández, Judith Alejandra Witkin, Fiorella Maglione, Mariana Aicardi, Nancy Peilman y Branco Nicolas Bayo.

El juez electoral Carlos Da Silva podría dejar próximamente esa función, pues participa actualmente en el concurso para camarista laboral

El grupo se redujo a seis candidatos en la instancia final del examen. Se integra con miembros del Poder Judicial, como García Rampelloto, Peilman y Rossi; como también, la subsecretaria de Recursos Humanos de Vialidad, María Mercedes Buzzo; y el exministro y secretario del bloque de JSRN, Nicolás Land. La lista se completa con Patricia Noemi Delgado.

Simultáneamente, el juzgado podría quedar sin titular, ya que el juez electoral Carlos Da Silvia participa en el concurso para la designación de un vocal de la Cámara Laboral de Viedma para cubrir la vacante del destituido Gustavo Guerra Lavayen.

Da Silva ya está subrogando ese cargo y llega con posibilidad de designación. A la instancia final accedieron además el secretario de la Cámara Laboral, Martín José Crespo, como también, Edith Gertoso, Juan Alfredo Kissner y Mario Diego Regazzi Harina.