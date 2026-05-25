Cipolletti celebró el 25 de Mayo con 5 mil vecinos en las calles: tradición, baile y récord de instituciones

Unos 5 mil vecinos se acercaron al Paseo del Bicentenario para celebrar el 25 de Mayo en Cipolletti. El intendente Rodrigo Buteler encabezó la fecha patria marcada por la participación de instituciones, familias y artistas locales.

La celebración batió un récord de instituciones presentes acompañando el evento, según precisó la Municipalidad, en una tarde soleada que reunió a las comunidades de distintos barrios de la ciudad para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

En el acto protocolar participaron autoridades provinciales, legisladores, integrantes y autoridades del Concejo Deliberante, funcionarios municipales, representantes de instituciones intermedias, fuerzas de seguridad y medios de prensa de la región.

Además, contó con la participación de escuelas, entidades intermedias, organizaciones sociales y culturales, además de números artísticos con danzas tradicionales, música y presentaciones típicas que le dieron color y emoción a la jornada.

“Cada 25 de mayo vemos cómo más familias se suman a celebrar juntos esta fecha tan importante para nuestra historia. Eso demuestra el cariño de la gente por la ciudad, el acompañamiento a los actos de la Municipalidad y las ganas de compartir en comunidad este tipo de celebraciones”, agradeció Buteler.

Así fue el pericón nacional, el clásico del 25 de Mayo

Finalizado el acto protocolar, comenzaron los festejos con uno de los momentos más esperados por toda la ciudad: el clásico baile del tradicional Pericón Nacional, que estuvo dirigo por la folkorista cipoleña María Inés Epulef.

Más de 150 parejas de Cipolletti y ciudades vecinas participaron y le dieron un color único a la tarde patria sobre la calle Fernández Oro. Entre los bailarines había integrantes de escuelas de danza, academias de música, ballets folclóricos, instituciones y organizaciones intermedias.

Luego, fue el tiempo de los artistas que pusieron color con sus canciones en el escenario que se ubicó en la esquina de Fernández Oro y 25 de mayo, en donde brindaron su show El gaucho Pantoja, el grupo musical Rayun y Samanta Juncos.





Fotos: Gentileza Municipalidad de Cipolletti.