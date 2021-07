A pesar del receso, no hubo avances en los arreglos de escuelas en Cutral Co y Huincul

En Cutral Co y Plaza Huincul son veinte los edificios escolares que no pudieron volver a la presencialidad por los problemas de calefacción, electricidad, filtraciones o de seguridad. La seccional local de ATEN sostuvo que, a pesar del receso invernal, la situación no mejoró.

La conducción del gremio docente neuquino, junto a directoras y directores de las escuelas, detallaron la situación que atraviesan los edificios. Se hizo en la vereda de la primaria Nº 63 en el barrio General Belgrano (ex450 Viviendas) de Cutral Co, que tiene grave falencias.

“La realidad no cambió considerablemente en Cutral Co y Plaza Huincul. Venimos denunciando la situación en que se encuentran”, recalcó la dirigente Viviana Sandoval. “Después de esta tragedia el gobierno provincial mandó a revisar las distintas instituciones y surgieron fugas de gas en varias escuelas. Hoy se acordaron que hay que revisar los sistemas de calefacción, que los artefactos funcionen, pero tardíamente”, describió.

ATEN, directoras y directores de escuelas detallaron las falencias (Foto: Andrea Vazquez)

Según relató la directora Rayén Martinengo, donde se hizo la conferencia, la escuela “está inhabitable”. Detalló la cantidad de gestiones que desde hace cuatro años inició por los problemas de calefacción. Las últimas dan cuenta de una fuga de gas en una cañería que demandará un costo de 2 millones de pesos. “Nos dijeron que había que licitarla y eso lleva tiempo. Como no tuvimos novedades, se hizo la denuncia ante Camuzzi Gas del Sur, inspeccionaron y acusaron los dos medidores”, señaló.

Hubo cambio de calefactores, se colocó sistema de ventilación y se colocaron otros artefactos, pero todavía falta. A la vez, el techo del comedor sufrió filtraciones, a pesar de las reparaciones. Las ollas y utensilios los encontraron hasta oxidados como consecuencia de la humedad.

La escuela 63 del barrio Belgrano es "inhabitable" dijo la directora. (Foto: Andrea Vazquez)

En la escuela primaria Nº 334 del barrio Otaño de Plaza Huincul, se había resuelto volver a la presencialidad en el turno mañana. Sin embargo, un aviso de una familia el sábado por la mañana alertó sobre el fuerte olor a gas. Se convocó a Camuzzi y verificaron la situación. “Hay fuga de gas en el nicho de afuera de la escuela y conexiones mal hechas, no sabemos desde cuándo”, acotó Patricia, la directora.

En 2019 trabajó el personal del Distrito II y ahora resulta que después de eso “nuevamente hay fuga de gas y esas cañerías están mal hechas. Entonces necesitamos estar en las escuelas en la presencialidad y no es que nos gusta, pero no es a costa de la salud de nadie y de la vida de otra persona más”.

El panorama con el resto de los edificios es similar, según relataron las demás directoras y directores que concurrieron a la conferencia. Entre ellas figuran además las escuelas medias, los Centros de Formación Profesional y las escuelas de enseñanza especial.