A Sol de Mayo se le escapó la victoria en sólo tres minutos

Sol de Mayo igualó como local frente a Camioneros por 2 a 2 en la quinta fecha de la zona B del Federal A. El equipo viedmense pagó caro los errores. A pesar de ser claro dominador durante el partido y con la ventaja de ir ganando 2 a 0, se le escapó la victoria en apenas tres minutos donde la visita aprovechó las distracciones para facturar y llevarse un punto de la capital rionegrina.



El Albiceleste le costó generar peligro en la primera media hora del partido y es que Camioneros no se la hizo fácil reduciendo los espacios. El esquema defensivo resultó una difícil tarea para el dueño de casa que apenas tuvo un tiro al arco con un remate de Diego Galván a los 13 minutos.

Cuando el duelo superó la barrera de la media hora, se encendieron las alarmas en Viedma con un cabezazo de Alcides Miranda que fue a las manos del arquero Juan Torralba.



Después de esa jugada, llegó lo mejor de Sol. A los 38, Enrique Narvay ensayó una chilena dentro del área pero el arquero Agustín Gómez sacó el balón al tiro de esquina. El peligro continuó en el área de Camioneros y seis minutos más tarde, Diego Galván estrelló la pelota en el palo tras un cabezazo, el rebote le quedó a Juan Iurino y otra vez el “1” salvó a la visita.

Cuando se moría la primera parte se abrió el marcador. Tras una serie de rebotes dentro del área, Diego Galván la empujó, pero el defensor Matías Lozano se la llevó por delante y en contra, estableció el 1 a 0 para el local que se fue al descanso con esa ventaja.



A la vuelta de los vestuarios, Sol no bajó la intensidad y fue en búsqueda de más. Así fue que cuando apenas iban 4 minutos, Sebastián Álvarez barrió dentro del área a Alberto Reyes y el árbitro no dudó en cobrar la pena máxima. Fernando Valdebenito fue el encargado de la ejecución y puso la pelota lejos del alcance del arquero para establecer el 2 a 0 para Sol de Mayo.



Parecía que iba a ser un trámite para el equipo viedmense, a partir del segundo gol. Pero hubo una rápida reacción de Camioneros y en apenas tres minutos apagó toda euforia por parte del local.

A los 6, Alcides Miranda tomó un rebote que dio el arquero Torralba y achicó la distancia. Tres minutos más tarde, Marcos Aguirre sacó un remate desde afuera del área, sin demasiado peligro aunque el “1” Albiceleste se resbaló y fue directo a la red para el empate del conjunto visitante.

Fue un mazazo para Sol que no supo reaccionar y cayó en un pozo el partido, favorable para Camioneros ya que esa igualdad era un negocio redondo sobre todo por el trámite del encuentro. A pesar de los cambios por parte del técnico Mauricio Del Cero, la visita se aferró atrás y se paró como a principio para salir de contra.

Sol tuvo la pelota pero no supo generar peligro como ocurrió en esos minutos finales del primer tiempo y al comienzo del complemento.

El Albiceleste no se pudo recuperar de ese empate y se tuvo que conformar con un punto. A pesar de todo mantiene el invicto y sigue como líder, acompañado por Sansinena en la cima.