¿Cuándo podría asumir Verónica Michelli? La jueza que dividió a Javier Milei y Patricia Bullrich

El debate parlamentario que expuso las fracturas internas del oficialismo sumó un nuevo capítulo de parálisis administrativa. A varios días de que la Cámara de Senadores aprobara el pliego de la futura jueza federal María Verónica Michelli, el presidente Javier Milei mantiene bajo estricto análisis la firma del decreto de nombramiento formal.

De todas formas, la designación quedará congelada en los hechos por un complejo entramado de requisitos logísticos y presupuestarios. Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que la llegada de la magistrada al Tribunal Oral N°3 de La Plata se postergará por un plazo mínimo de un año debido a que el organismo carece de edificio, personal y presupuesto básico.

El puesto en cuestión generó una fuerte polémica política luego de que la administración central intentara retirar la postulación —que el mismo Ejecutivo había enviado— al descubrir que la candidata es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien investiga presuntos hechos de corrupción en el entorno del poder central.

El tribunal al que fue asignada fue creado por ley en el año 2010, pero jamás entró en funcionamiento por falta de autoridades. Desde entonces, operó siempre mediante subrogancias y sin un espacio físico real.

Edificio, tecnología y presupuesto: los motivos del Consejo de la Magistratura para demorar la jura

Desde el entorno del Consejo de la Magistratura —organismo conducido por Horacio Rosatti— detallaron que el proceso para que la Corte Suprema de Justicia dicte la acordada de habilitación técnica suele demorar un año o más, ya que carece de plazos regulatorios rígidos.

Para que el tribunal deje de ser un organismo fantasma, se deben cumplir pasos críticos en la infraestructura judicial:

Búsqueda edilicia: El Consejo debe localizar y acondicionar un inmueble con dimensiones aptas dentro de la jurisdicción de La Plata.





El Consejo debe localizar y acondicionar un inmueble con dimensiones aptas dentro de la jurisdicción de La Plata. Reformas edilicias complejas: Los establecimientos detectados deben reformarse por completo para construir accesos restringidos para detenidos, salas de audiencia y salas de espera de testigos.





Los establecimientos detectados deben reformarse por completo para construir accesos restringidos para detenidos, salas de audiencia y salas de espera de testigos. Equipamiento tecnológico: El Poder Judicial debe financiar el mobiliario completo y la instalación de sistemas multimedia de audio y video, indispensables ante la próxima implementación del sistema acusatorio penal.

Fuentes advirtieron además que los Ministerios Públicos Fiscales y de la Defensa deben coordinar sus propios presupuestos para asignar fiscales y defensores a la nueva estructura antes de que la Corte autorice la jura.

El quiebre entre Milei y Bullrich en el Senado y la trayectoria de Verónica Michelli

Las autoridades nacionales defienden la decisión de postergar la firma del decreto argumentando que el Poder Ejecutivo no tiene plazos de ejecución inmediata. En los despachos de la Casa Rosada recuerdan que existen pliegos aprobados desde el año 2020 que continúan en lista de espera sin que esto configure una anomalía legal.

Durante el fin de semana, el Presidente analizó las alternativas institucionales en la Quinta de Olivos junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. A pesar del freno al pliego de Michelli, ambos funcionarios celebraron en la red social X la aprobación en bloque de otros 74 pliegos federales, calificándolo como un hito que termina con «años de abandono y parálisis en el Poder Judicial».

La controversia parlamentaria en torno a Michelli se convirtió en el detonante de la crisis de la mesa política libertaria. La jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, recurrió a una objeción de conciencia para abstenerse en la votación, desobedeciendo la orden de votar en contra que habían emanado Karina Milei y el asesor Santiago Caputo. Finalmente, el pliego cosechó 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones.

Ajena a la disputa política, los antecedentes de Verónica Michelli respaldan una sólida carrera técnica en los tribunales bonaerenses. Ingresó a la Secretaría Electoral de La Plata en octubre de 1994 y ejerce como secretaria de Cámara del Tribunal Oral Federal N.º 1 de esa ciudad desde agosto de 2009.

Su formación académica de nicho incluye una maestría internacional en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla y especializaciones de posgrado otorgadas por las universidades de Bolonia, del Oeste, del Chaco Austral y la Universidad Champagnat. Además, se desempeña como docente adjunta en la Universidad Católica de La Plata (UCALP) y coordina proyectos de extensión de mentoría jurídica para personas privadas de la libertad en la Unidad Penitenciaria N.º 18 de Gorina.

Con información de Infobae.