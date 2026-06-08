Calendario de pagos ANSES: fechas de junio 2026 para cobrar jubilaciones, pensiones y el medio aguinaldo

Calendario de pagos de ANSES: las fechas de junio 2026 para cobrar jubilaciones, pensiones y el medio aguinaldo.-

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a ejecutar las transferencias directas de fondos de junio 2026 para el universo de beneficiarios, aquellos que perciben haberes mínimos y pensiones asistenciales.

Así, junio 2026 se consolida como el de mayor volumen de ingresos del ciclo previsional para jubilados y pensionados de ANSES debido a la confluencia de la actualización por movilidad del 2,58%, la primera cuota del aguinaldo y el refuerzo de $70.000 decretado por el Poder Ejecutivo.

En tanto, el gran desafío logístico para las entidades financieras de la Patagonia será administrar los flujos de caja frente a una pausa por feriado nacional, que obligará a los adultos mayores a planificar con precisión su paso por los cajeros automáticos.

ANSES: el cronograma detallado de junio 2026 para la jubilación mínima

Para el sector de menores ingresos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyo haber básico se estableció en $403.317,99, la Administración Nacional de la Seguridad Social diseñó un esquema diario que distribuye una terminación de Documento Nacional de Identidad (DNI) por jornada hábil.

El orden de pagos de ANSES para las escalas iniciales quedó determinado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio 2026.

DNI terminados en 1: martes 9 de junio 2026.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio 2026.

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio 2026.

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio 2026.

Lunes 15 de junio 2026: sin actividad financiera. Las sucursales bancarias permanecerán cerradas por el feriado nacional que conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

DNI terminados en 5: martes 16 de junio 2026.

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio 2026.

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio 2026.

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio 2026.

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio 2026.

Los beneficiarios de esta franja de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) contarán con un depósito bruto unificado de $674.976,99, cifra que integra el sueldo ordinario reajustado por inflación, un medio aguinaldo neto de $201.659 y los $70.000 fijos del bono de asistencia social.

Cabe destacar que para los residentes de Río Negro y Neuquén, este monto base se eleva por la liquidación del 40% de Zona Austral, incrementando también el valor final del aguinaldo.

Junio 2026: fechas de cobro de ANSES para haberes altos y Pensiones No Contributivas

El operativo diseñado por las áreas operativas de la Administración Nacional de la Seguridad Social contempla un desdoblamiento de fechas, para evitar la saturación de los centros de pago. Por un lado, las Pensiones No Contributivas (PNC) abren el almanaque unificando dos dígitos por jornada.

Por el otro, los jubilados con ingresos que superan el piso contributivo básico y quedan fuera del alcance del tope variable del bono ($473.317,99) percibirán sus haberes en el último tramo del mes:

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio 2026.

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio 2026.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio 2026.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio 2026.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio 2026.

Escalas de ingresos medios y superiores

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio 2026.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio 2026.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio 2026.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio 2026.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio 2026.

Para mantener un control riguroso de la liquidación y evitar contingencias previas al vencimiento de las Órdenes de Pago el próximo 10 de julio 2026, las autoridades previsionales recomiendan descargar el recibo digital desde la plataforma oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Los titulares pueden ingresar al portal o a la aplicación móvil Mi ANSES provistos de su clave de seguridad y número de CUIL, lo que les permitirá constatar las cargas impositivas, los descuentos de la obra social (PAMI) y el valor neto asignado a su medio aguinaldo antes de movilizarse a las terminales electrónicas locales.