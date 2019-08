Qué van a decir los que quieren llevar “la voz rionegrina” al Senado

Las tres bancas de Río Negro en el Senado se renovarán este año, luego de las elecciones primarias del próximo domingo y de las generales de octubre.

Los espacios que ocupan actualmente Miguel Pichetto, Silvina García Larraburu y Magdalena Odarda serán disputados por cuatro listas: Frente Todos, MAS, FIT y Juntos Somos Río Negro.

Se trata de una opción menos que en la elección para Diputados, recordando que el oficialismo nacional, Juntos por el Cambio, decidió no presentar candidatos a la cámara alta en la provincia. Esa jugada significó un guiño para el gobernador, Alberto Weretilneck, que encabeza la lista del partido oficialista provincial y que garantizaría su acceso al Senado aun terminando segundo en los comicios.

Hay que mencionar en ese sentido que las bancas de la cámara alta no se definen por sistema D’Hont como en Diputados, sino que se asignan dos para la lista más votada y una para la que surja segunda de las urnas.

“Río Negro” consultó a los cuatro precandidatos principales cuáles eran sus prioridades para la gestión que empezará en diciembre y estas fueron las respuestas.

Tres proyectos prioritarios que buscará introducir en la agenda.

Gabriel Musa (FIT)

Proyecto 1. Suspensión del pago de la deuda externa usuraria e ilegítima, medida ligada a la nacionalización de la banca y comercio exterior bajo control de los trabajadores,

Proyecto 2. Nacionalización de la industria energética sin indemnización (petróleo, gas, etcétera) y anulación de los tarifazos.

Proyecto 3. Prohibición de despidos y suspensiones. Cese de tercerización laboral, pase planta permanente y trabajo bajo convenio para todos los trabajadores y Aumento de emergencia para jubilados y pensionados y 82% móvil.

Martín Doñate (Frente Todos)

La agenda parlamentaria que impulsaré en el Senado desde el inicio de mi gestión estará destinada a reparar y recuperar los derechos que perdimos los rionegrinos y patagónicos en los últimos tiempos por la decisión de Macri y la complicidad del senador Pichetto. Entre las iniciativas estarán la recuperación de las tarifas diferenciales de servicios públicos esenciales como luz y gas para la región, la consolidación por ley del derecho de la zona austral que cobran nuestros Jubilados y trabajadores activos, reintegrar los subsidios al transporte y la recuperación de los reembolsos por puertos patagónicos. Lo haré invitando a todos los senadores de las Patagonia a que lo hagamos en conjunto.

Natacha Gómez (MAS)

Quienes han dominado siempre las sociedades jamás presentaron su gobierno sobre la misma como lo que es: sojuzgamiento. Lo han hecho en nombre de Dios, de la nación, de una raza. Hoy lo hacen en nombre de “la soberanía popular”. Pero su contenido es el mismo, aunque de forma muy distinta: una clase minoritaria, rica y dominante gobierna sobre las amplias mayorías populares. Digamos algo más general respecto a la democracia de los ricos. Quienes gobiernan, una vez electos, no tienen ningún control por parte de los electores. Pueden prometer todo en campaña y traicionar lo dicho después de las elecciones. Quienes dominan realmente son los representantes de la democracia de la Bolsa, la industria y el comercio, los capitalistas. Ellos dictan qué se debe hacer. Para hablar sinceramente de democracia hay que apoyarse en la calle, que expresó cabalmente la voluntad de las mujeres, de los trabajadores y los jóvenes que simpatizaron con ellas. La calle está gestando una democracia superior, de los trabajadores. Se puede comenzar luchando contra las instituciones que más claramente están representando una traba a la soberanía popular: Hay que abolir el Senado.

Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro)

Uno de los proyectos de mayor importancia que impulsaremos es la modificación de la legislación relacionada con las drogas, para hacerla menos permisiva, mucho más estricta con los narcotraficantes, tal cual sucede en otros países de América Latina.

En Río Negro hemos librado una lucha sin cuartel contra el narcotráfico en todos estos años, con más especialización y recursos para los cuerpos de la Policía que luchan contra este delito, y que se ha traducido en récords de droga secuestrada, armas, dinero y personas detenidas. Ahora bien, nada de esto sirve si no hay una legislación que sea realmente estricta con quienes llevan adelante el narcotráfico en nuestro país. Los cárteles extranjeros comienzan a instalarse en nuestro país y debemos evitar que eso pase. Y eso solamente se logra con normas más duras que sean ejemplificadoras.

Otra de las prioridades, tal cual sucede en la Provincia, es la educación. Vamos a proponer rediscutir la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, que ordena incrementar la inversión en educación hasta el 6% del PBI. Esa era la meta para 2010, y pensando en el futuro, hacia 2020 debemos ir por un 8 a 10% del PBI. En materia educativa, también nos proponemos lograr un incremento en los fondos para obras de infraestructura escolar debido a la obligatoriedad de la escuela secundaria. Debemos darle a nuestros chicos las herramientas para poder desarrollarse en este etapa de su educación como corresponde.

No menos importante es garantizar cumplimiento de la ley de educación técnico profesional 26.058 que prevé financiamiento para obras y equipamiento.

Otra de las prioridades pasa por el financiamiento de las economías regionales, con una ley que prevea que parte de los impuestos que se cobran a las actividades productivas vayan a un fondo fiduciario para ser volcado a los productores primarios.

Economías regionales: ¿cómo piensa favorecer su desarrollo?

Gabriel Musa (FIT)

La primera actividad, la fruticultura en la provincia y en gran parte del valle de la Patagonia tiene que estar en manos de los trabajadores, los únicos que capaces de superar el actual estado de crisis que vive el sector. Hasta aquí la crisis es responsabilidad de los gobiernos y del empresariado monopolizado.

Martín Doñate (Frente Todos)

Respecto de las economías regionales pretendo transformarme en uno de los articuladores de las políticas que acaba de anunciar el futuro presidente Alberto Fernández quien, en el marco de la firma de un acuerdo con gobernadores de todo el país, estableció como prioridad abordar políticas focalizadas y contundentes para la economía regional de cada provincia.

Para Río Negro tanto los pequeños y medianos productores, como los exportadores, los sectores empresariales del turismo, la energía y prestadores de servicios tendrán en mí un vehículo activo para llevar sus problemáticas y demandas al seno del Poder Ejecutivo, encontrar respuestas en conjunto y articular el armado del andamiaje legislativo en función del desarrollo de nuestra producción. Los prioritarios objetivos de nuestro gobierno serán recuperar el crecimiento y, para eso, las economías regionales son un eje central.

Natacha Gómez (MAS)

Por un Plan Agroganadero y Frutihortícola diversificado poniendo como prioridad productiva las necesidades alimentarias, sociales y una producción medioambiental sustentable. Por la nacionalización y/o socialización de la tierra respetando los derechos de los trabajadores rurales, los pequeños chacareros que no exploten mano de obra asalariada y los derechos de los pueblos originarios. Todo lo anterior está ligado a políticas nacionales que deben comenzar con el no pago de la fraudulenta deuda externa y el rechazo a los acuerdos con el FMI de todos los gobiernos patronales y poner esa inmensa suma de miles de millones de dólares al servicio de las necesidades del pueblo trabajador, generando empleo, planes de obras públicas, aumentando los presupuestos de educación y salud y el desarrollo de las economías regionales.

Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro)

La defensa de las economías regionales es una construcción permanente. Un todo que no puede resumirse en dos o tres acciones. Particularmente, el momento principal de esta defensa es la discusión del Presupuesto Nacional, donde se fijan los instrumentos impositivos que afectan directamente al sector productivo. Lograr bajar la presión impositiva es uno de los grandes objetivos. También trabajaremos en la búsqueda de financiamiento para la modernización del sector primario, principalmente la fruticultura; que se aseguren los fondos para el mantenimiento de la barrera sanitaria, fundamental para nuestra ganadería; o bien logra medidas impositivas que sigan haciendo viable el desarrollo de la producción de gas y petróleo. La misma atención tendrán la pesca, el turismo y el INVAP.

Aborto: ¿Cuál será su postura si llega a votarse nuevamente?

Gabriel Musa (FIT)

La enorme lucha del movimiento de mujeres ha puesto blanco sobre negro para saber quiénes quieren perpetuar el sometimiento y clandestinidad del aborto. Nuestra consigna integral plantea Educación sexual, laica, científica y obligatoria en todos los niveles educativos para decidir; provisión gratuita de todos los métodos anticonceptivos para no abortar y aborto legal y gratuito para no morir. Somos la única alianza que reclama la separación de las iglesias del Estado y el cese de convenios y todo tipo de privilegios al clero.

Martín Doñate (Frente Todos)

Mi postura sobre el aborto será exactamente la misma que asumí cuando me tocó votar en la Cámara de Diputados y acompañé el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Ninguna mujer puede ir presa por la decisión de abortar. El aborto existe en la Argentina y, en la clandestinidad, es causal de muerte de mujeres. Ante esta realidad un estado presente y garante de derechos, debe dar una respuesta clara y contundente, que defienda la vida de las personas gestantes eliminando la clandestinidad y recuperando el carácter de política de estado de la educación sexual integral. Garantizar el aborto legal, seguro y gratuito no será posible en un sistema de salud devastado. Por eso, será prioritario recuperar el Ministerio de Salud, que Macri ha rebajado a secretaría y acompañar también, con los recursos suficientes, políticas que garanticen la anticoncepción y la salud sexual y reproductiva.

Natacha Gómez (MAS)

Por la defensa de los derechos de la mujer. Basta de femicidios, vivas nos queremos. Destitución de los jueces y funcionarios que amparen violencia de género contra las mujeres. Educación Sexual Integral, laica, científica, feminista con perspectiva de género y obligatoria en todos los niveles. Anticonceptivos gratuitos en todos los hospitales y centros de salud. Por el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito.

Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro)

Creo que el Estado no puede penalizar a una mujer que toma tamaña decisión. Entiendo que para una mujer no hay nada más importante que gestar a un hijo, y que no es un camino fácil la decisión de interrumpir su embarazo, con todo lo que ello implica. A ese trauma que significa esa decisión por la razón que fuere, el Estado no puede sumarle un castigo a esa decisión, que de por sí conlleva una carga enorme. Creo que hay que hacer un mayor análisis puntual luego de todo lo que tiene que ver con cuestiones técnicas como las semanas de gestación, entre otras.

En nuestra provincia siempre hemos tenido leyes de avanzada en materia de salud. Contamos con la ley de Aborto No Punible para el caso de víctimas de violación, con un Estado que respeta y protege la decisión de las mujeres en estas circunstancias.