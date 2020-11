Sapag: "mi mamá me prohibía hablar del aborto en público"

"Hemos llegado aquí por la lucha de las mujeres y especialmente de las mujeres de la Campaña, pero ha sido ladrillo sobre ladrillo, a través de los años", aseguró la senadora por Neuquén, Silvia Sapag (Frente de Todos), que respaldó el proyecto de legalización del aborto presentado hace una semana por el presidente, Alberto Fernández.

En una entrevista con Vos a Diario, el programa de RN Radio, señaló que hubiese preferido que la objeción a la práctica no estuviese permitida.

"No estoy de acuerdo con esto, me parece mejor la redacción de la Campaña (la otra iniciativa con estado parlamentario) porque si el aborto es un derecho no puede haber objeción a un derecho. Ese es mi planteo básico, que un derecho es algo que todos podemos ejercer sin dificultad, que reglamentado está bien", afirmó en diálogo con Virginia Trifogli y Mario Rojas.

En cuanto a la posibilidad de que el proyecto sea aprobado en el Senado y el posible voto afirmativo de Lucila Crexell, que se abstuvo en 2018, Sapag respondió.

"Es real también que ha medida que pasa el tiempo se va teniendo más conciencia. Yo soy una mujer grande, siempre estuve a favor del aborto, mi mamá me prohibía hablar del aborto en público, no podía ser que su hija tuviera estas ideas locas. Entonces de ahí al año 2018, cuando fue toda la potencia de la Campaña, las mujeres en la calle, con lluvia, esperando a la noche, haciendo presión en el Senado, bueno, estaba mi nieta ahí, mi nieta de trece años, con la que yo hablo y a muchas cosas me dice: "pero obvio abuela." Y a mi ese obvio me quita el sueño", contó.

Agregó: "yo llegué con años de lucubración mental, de pensar esto es injusto, esto no puede ser así, esto tiene que ser de otra manera, leyendo, fui a la universidad, hice cursos de género hasta llegar a esta certeza y mi nieta de trece años me dice "obvio abuela". Ese cambio en las cabezas yo creo que uno tiene que generarlo, en algunas personas se generan más rápido y en otras requiere de algún tiempo más y un análisis más."

La senadora señaló: "ojalá que Lucila vote a favor, porque las mujeres no queremos morirnos por no ser mujeres gestantes."