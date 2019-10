Aborto no punible: a Rodríguez Lastra solo lo inhabilitaron para hospitales públicos

La condena contra el ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra es a 1 años y 2 meses de prisión en suspenso y a 2 años y 4 meses de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, electivos o designados.

El fallo del juez Álvaro Meynet dice que "Rodríguez Lastra no es un mal médico, es un mal funcionario" porque no aplicó el protocolo de aborto no punible a una paciente.

El fiscal Santiago Márquez Gauna expresó su desacuerdo con este aspecto de la sentencia. En su alegato, había perdido que al ginecólogo lo inhabiliten por 3 años y 4 meses "para ejercer la medicina".

Indicó que estudiará el fallo antes de decidir si presenta un recurso de impugnación.

También expresó su disconformidad con esta parte del fallo la diputada Marta Milesi. "El juez no hizo una correcta interpretación de la ley. Lo digo como autora" de la legislación, manifestó.

Por otra parte, consideró importante que se le impida al médico tener contacto con la víctima por dos años. En una de las últimas audiencias, el imputado dijo que le gustaría hablar con la joven víctima de violación cuyo aborto impidió contra su voluntad.

Si el fallo queda firme tal como está, Rodríguez Lastra podrá ejercer la medicina en una clínica o en un consultorio privado.

Mientras la sentencia no esté firme, podrá seguir trabajando en el hospital de Cipolletti, donde es jefe del servicio de Ginecología.

En la actualidad está con una licencia psicológica.

Por su parte el defensor Damián Torres ratificó que "como siempre dijimos, este es un tema que seguramente llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

"De lo poco que pudimos escuchar de la lectura del fallo hay muchos puntos cuestionables. Pero nos tomaremos el tiempo necesario para estudiarlo", agregó.

En un posteo en las redes sociales, recordó que "tal como habíamos informado, no asistimos a la lectura de la sentencia, algo que es muy común. Seguramente durante el día nos llegará la misma y comenzaremos a leerla y preparar la impugnación".