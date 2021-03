Absolvieron a un excura acusado de abuso sexual porque la causa prescribió

La Justicia de la provincia de Buenos Aires absolvió ayer al ex cura Carlos Eduardo José por "prescripción" en el caso en el que se lo acusaba de violar a Mailín Gobbo, quien era alumna del colegio parroquial de la localidad bonaerense de Caseros que tenía a su cargo. La decisión estuvo a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de San Martín, integrado por los jueces Raúl Luchelli Ramos y Mónica María Carreira. "Todos son cómplices", expresó Mailín Gobbo tras conocer la sentencia.

"A mí no me va a abusar más, pero va a abusar a otra nena", advirtió la joven. Tras el fallo, además de Gobbo, varias jóvenes que esperaban el fallo para sumar acusaciones en el mismo sentido mostraron su indignación. "Los abogados y los jueces son cómplices de un pedófilo. No lo puedo creer", añadió. El abogado de la joven, Héctor Silveyra, consideró que "es una vergüenza la prescripción" y señaló que "en las provincia somos parias, porque en Capital Federal tendríamos una chance".

La Justicia también investiga otras tres denuncias, que fueron efectuadas por Jazmín Detez, Cecilia Burgos y Karen Maydana. La defensa del acusado también señaló que los delitos denunciados por estas tres mujeres prescribieron. Sin embargo, desde el 2015 se toma como punto de partida para los delitos contra la integridad sexual cometidos contra menores de 18 años el momento en el que la víctima lo denuncia. Ahora, la Corte Suprema de Justicia deberá decidir si esta modificación en la legislación se puede aplicar de manera retroactiva.

El ex sacerdote José, quien permanecía desde hace tres años y medio con prisión preventiva, comenzó a afrontar el miércoles pasado un juicio oral y público por "abuso sexual gravemente ultrajante triplemente agravado".

José estaba acusado de haber abusado durante 15 años contra Gobbo, quien era director del colegio parroquial que él dirigía en Caseros. La víctima que actualmente tiene 33 años denunció que fue abusada por el cura desde que era una niña de cinco años y hasta que tuvo 21.

En forma paralela al proceso, otras tres mujeres que acusaron al sacerdote esperaban u veredicto de la Suprema Corte bonaerense para que avancen sus causas, que también habían sido declaradas prescriptas en instancias anteriores.

José, de 62 años, permanecía detenido desde julio de 2017 por haber permanecido prófugo una semana. Por esa circunstancia la Justicia rechazó sucesivamente los pedidos de excarcelación o arresto domiciliario presentados por su defensa.