Alerta por nevada en la cordillera de Río Negro: ¿a qué hora llega la nieve a Bariloche y sus alrededores?

Este fin de semana el ingreso de un aire polar a la Patagonia condicionará el clima de las distintas provincias. Habrá un gran descenso de la temperatura y también se prevén vientos intensos, pero en la cordillera también aparecerán las primeras nevadas de la temporada.

Alerta por nieve: las regiones y horas más afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta para la región cordillerana de Río Negro e informó que este sábado caerá nieve en ciudades como Bariloche.

El organismo nacional detalló todo el área «será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad» y remarcó que «se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual». Además indicó que no descartan precipitaciones en forma de lluvia o aguanieve en las zonas mas bajas.

Las zonas afectadas son: Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquincó. En cuanto a la franja horaria más complicada, informó que el temporal tendrá mayor impacto durante la noche pudiendo marcar así el inicio de jornada del domingo.

En el detalle del pronóstico del tiempo, se indicó que Bariloche podría registrar lluvias durante la tarde (las probabilidades son del 40 al 70%), viento con ráfagas que alcanzarán los 78 km/h y temperaturas que se mantendrán entre los 5°C y 2°C.