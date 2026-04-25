Tres heridos por fuerte choque en la Ruta 151: accidente en el acceso norte de Catriel

Personal de la Policía y emergencias trabajó en el lugar del accidente. Foto: Mibri Noticias.

Un fuerte choque dejó tres personas heridas este sábado en el ingreso norte de Catriel, sobre la Ruta Nacional 151. El siniestro involucró a dos camionetas y generó un importante despliegue de la Policía y personal de emergencias en la zona de la dársena de acceso a la localidad.

Según informaron medios locales, el siniestro ocurrió cuando una Renault Oroch blanca intentaba ingresar a Catriel a través de la dársena. En ese momento, una Toyota Hilux que circulaba desde Neuquén hacia Mendoza impactó contra el vehículo.

Tres personas heridas tras el accidente en Catriel y traslado al hospital local

De acuerdo a los primeros reportes, la Oroch realizaba una maniobra de giro hacia la ciudad. Por razones que aún se investigan, la Hilux no logró esquivar el vehículo y chocó de manera violenta.

Las camionetas quedaron con importantes daños tras el choque en el acceso norte de Catriel. Fotos: gentileza.

En la Toyota viajaban cuatro personas, mientras que la Renault solamente uno, según trascendió. El impacto generó daños materiales de consideración en ambos vehículos, que quedaron sobre la calzada.

Como consecuencia del choque, tres personas resultaron heridas. Se trata de un ocupante de la Renault Oroch y dos de la Toyota Hilux, quienes fueron asistidos en el lugar por el personal de emergencias.

Luego fueron trasladados al hospital de Catriel para la realización de estudios médicos. Hasta el momento, se aguarda el parte oficial para determinar el carácter de las lesiones.

El accidente sucedió minutos después de las 9 y requirió de cortes momentáneos de tránsito para llevar adelante las tareas de emergencia.