Profundo pesar en Roca por la muerte de un docente del IUPA: «Un gran compañero y persona»

La comunidad cultural de Río Negro se encuentra conmocionada por la muerte del docente del Instituto Universitario Patagónico de las Artes, Raúl Ferrero. Distintas instituciones, espacios culturales y organismos públicos expresaron su pesar por la pérdida y destacaron su aporte a la producción y difusión de la música popular.

Desde el IUPA expresaron a través de sus redes sociales: “Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de Raul Ferrero. Un gran docente, compañero y persona que hizo muchos aportes a la enseñanza de nuestra música rionegrina”.

Conmoción en el ámbito cultural de Roca por la pérdida de Raúl Ferrero

El mensaje institucional destacó su rol dentro de la comunidad educativa y acompañó a sus allegados. La publicación subrayó que su tarea docente dejó una marca en generaciones de estudiantes.

Asimismo, la Escuela de Arte Popular de Roca recordó su vínculo con la institución y su trabajo sostenido en la región.

Remarcaron que su tarea incluyó la composición y el arreglo de obras destinadas a la enseñanza. “Nos dejó una recopilación de 100 canciones populares para ser interpretadas por los estudiantes y profes de toda la provincia”, destacaron.

También, desde el Municipio de Ingeniero Jacobacci emitieron un comunicado acompañando a la familia de Ferrero tras el fallecimiento, que ocurrió en Bariloche.

Desde el gobierno del intendente José Mellado expresaron: «Raúl Ferrero realizó un valioso aporte cultural a nuestra comunidad a través de la Escuela de Arte Popular del IUPA, en el marco del convenio con el Municipio de Jacobacci, siendo un docente comprometido y referente de la música rionegrina, dejando una huella en la formación de estudiantes y en el desarrollo cultural de la localidad, contribuyendo con composiciones, arreglos y una importante recopilación de canciones populares».

La trayectoria de Raúl Ferrero: la Biblioteca Bernardino Rivadavia recordó su aporte artístico

De igual forma, la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia lo homenajeó en sus redes haciendo un repaso sobre su trayectoria profesional. Desde el espacio indicaron que Ferrero nació el 2 de febrero de 1969 en Villa Constitución, provincia de Santa Fe, e inició su formación musical en el ámbito coral. Luego desarrolló estudios de composición en la Universidad Nacional de Rosario.

A lo largo de su carrera indicaron que obtuvo premios nacionales, participó en coros y conjuntos musicales y trabajó como director y docente en distintas instituciones. Sus obras, señalaron, fueron interpretadas en países de América y Europa.

Después en 2004 se radicó en Ingeniero Jacobacci, donde desarrolló una extensa tarea docente. También dirigió coros y participó en programas culturales vinculados a la formación artística.

El mensaje recordó su rol como compositor y arreglador, y su participación en actividades culturales recientes. Las instituciones continúan expresando sus condolencias y acompañamiento a familiares y allegados.